Опять поцелуи за спиной Мелании. Трамп странно себя повел с вдовой Чарли Кирка (фото)

Президент США уже не раз допускал сексисткие высказывания в адрес женщин

Дональд Трамп — президент США, который не перестает эпатировать публику своими выходками. Политик уже не раз отличался сексистскими высказываниями в адрес женщин. И вот недавно снова попал в скандал, назвав жену убитого активиста Чарли Кирка не только красивой, но и умной.

Однако, судя по всему, Эрика Кирк не обиделась на Трампа, пишет Irish Star. Более того, судя по свежим фото, она не против, что он обнимает и целует ее при всех.

Трамп и Эрика сильно сблизились после убийства Чарли Кирка. Фото: Getty Images

Во вторник, 14 октября, президент Трамп провел церемонию вручения медали Свободы Чарли Кирку в Белом доме. Также он объявил эту дату Национальным днем памяти Чарли Кирка, которого застрелили 10 сентября в Университете долины Юты во время выступления перед студентами.

Трамп вручил Эрике награду ее убитого мужа. Фото: Getty Images

На этом мероприятии побывала и вдова Чарли — Эрика Кирк. Теплые отношения Трампа и Эрики заметили еще на церемонии похорон активиста. Тогда они с президентом тоже много обнимались и целовались в щеку. Теперь же Трамп снова не упустил возможности пообниматься с Эрикой.

Трамп и Эрика Кирк снова много обнимались и целовались. Фото: Getty Images

Возмущение пользователей сети вызвало не только поведение Трампа рядом с вдовой Кирка, но и его высказывания в ее адрес. Во время церемонии награждения убитого активиста он заявил, что женщины редко бывают одновременно красивыми и умными. И намекнул, что Эрика именно такая.

Трамп снова поцеловал вдову Чарли Кирка. Фото: Getty Images

Президент США мило общается с Эрикой Кирк. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп станцевал на похоронах Чарли Кирка вместе с его вдовой. Этот момент попал на видео.