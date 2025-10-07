Краще б одягла широкий капелюх: у мережу потрапило фото пристрасного поцілунку Трампа з Меланією

У мережі часто обговорують відносини першої пари США

Відносини Дональда та Меланії Трамп останнім часом опинилися в центрі уваги преси та користувачів соцмереж. Нещодавно пара посварилася на борту літака, а кадри цієї напруженої розмови потрапили у мережу і викликали плітки про розлучення. Тепер користувачі обговорюють пристрасний поцілунок президента та першої леді на публіці. Однак, все може бути не так однозначно, як здається.

Пристрасний поцілунок Дональда та Меланії Трамп. Фото: Getty Images

Як пише таблоїд The ​​List, днями весь світ побачив поцілунок Дональда та Меланії під час виступу президента США на сцені військово-морської бази Норфолк у Вірджинії під час святкування 250-річчя ВМС США. На фото, яке облетіло мережу, видно, що президент та перша леді злилися у незручному поцілунку. Однак, як зазначає видання, швидше за все, це був поцілунок у щоку, але знятий з такого ракурсу, що здається, ніби вони поцілувалися пристрасно і по-дорослому.

Той самий поцілунок, але з іншого ракурсу. Фото: Getty Images

Повідомляється, що під час виступу Меланія була поряд і скандувала разом із аудиторією: "Ура!". Вони обоє були у кепках із логотипами MAGA. Сам Дональд виголосив чергову безладну промову, включаючи, крім іншого, заяви про те, що він "найздоровіший" сучасний президент.

Дональд і Меланія Трамп на військово-морській базі в Норфолку. Фото: Getty Images

Тим часом поцілунок президента та першої леді викликав бурхливе обговорення у мережі. Користувачі жартівливо порадили Меланії відмовитися від бейсболок та продовжувати носити капелюхи з широкими краями, щоб залишатися на відстані від Дональда під час таких його проявів та бажання поцілувати її на публіці.

Дональд і Меланія Трамп у Великій Британії. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Меланія дала новий привід для чуток про розлучення з Трампом. Вона відсмикнула руку і відсторонилася від чоловіка на публіці.