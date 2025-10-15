Подав сигнал лиха: чому літак з Гегсетом раптово здійснив аварійну посадку

Літак з очільником міністерства війни США подав тривожний сигнал над Атлантикою

Урядовий літак Boeing ВПС США з главою Пентагону Пітом Гегсетом на борту, який вилетів з Брюсселя, раптово подав сигнал лиха над Атлантикою. Наразі літак заходить на посадку на британську авіабазу.

"На зворотному шляху до Сполучених Штатів із засідання міністрів оборони НАТО літак військового міністра Гегсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі. Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту, включаючи міністра Гегсета, у безпеці", — прокоментував випадок помічник глави Пентагона Шон Парнелл.

Новина доповнюється…