Через них його не пустили на інавгурацію Байдена: які тату має міністр оборони США Піт Гегсет

Гегсет мав інцидент у роботі через тату

Міністр оборони США Піт Гегсет, якого вважали причетним до призупинення постачання Україні військової допомоги, має доволі ефектну зовнішність. Зокрема, на його тілі можна побачити велику кількість татуювань.

Що треба знати:

Піт Гегсет має десятки татуювань на тілі

Перше тату міністр оборони США зробив під час відпустки

Гегсет має тату на релігійну і патріотичну тематику

Річ у тім, що нещодавно Гегсет зібрав генералів, аби озвучити їм нові вимоги до зовнішнього вигляду особового складу. Йшлося про повернення до "найвищого чоловічого стандарту" для бойових посад і припинення "поверхневого індивідуального самовираження". Такі заяви Гегсета обурили суспільство, адже у нього можна побачити понад десяток татуювань на руках і грудях.

Єрусалимський хрест

Найбільшу увагу привертає об'ємне Єрусалимське хрестове тату на грудях. Це великий християнський хрест, поруч з яким зображені чотири менших хрести. Символ асоціюють із християнськими націоналістами. Тату почали активно обговорювати у 2021 році, коли Гегсету наказали відмовитися від участі в інавгурації Джо Байдена. В одному із інтерв’ю міністр оборони заявив, що це сталося саме через його татуювання.

Мене визнали екстремістом через татуювання — у моєму підрозділі Національної гвардії у Вашингтоні, округ Колумбія, і мені скасували наказ охороняти інавгурацію Байдена. Мій командир подзвонив мені за день до цього, мляво так: "Майоре, можете не приходити. Ми впораємось без вас". Я кажу: "Що значить? Там же всі". А він мені: "Ні-ні…". Але так і не зміг пояснити чому. Піт Гегсет

Тату у вигляді єрусалимського хреста, фото з його інстаграм-сторінки

Цитата з Біблії

Ще одне цікаве тату офіцера — меч з біблійною цитатою: "Не думайте, що Я прийшов принести мир на землю; не мир Я приніс, а меч". Це частина вірша із Євангелія від Матвія 10:34 з Біблії. Це перше тату Піта, яке він зробив під час відпустки.

Тату з біблійною цитатою, фото з його інстаграм-сторінки

Американські символи

Однак у Гегсета є не лише татуювання на релігійну тематику, а й ті, які стосуються американської армії. На його передпліччі можна побачити тату з написом We the people ("Ми, народ…"). Саме так починається Конституція США. Біля нього є дата 1775 римськими цифрами — саме тоді американці почали боротися за свою незалежність.

Тату у вигляді цитати з Конституції США, фото з його інстаграм-сторінки

Символіка США на тілі офіцера не закінчується цитатою з Конституції. На верхній частині руки він відтворив американський прапор, в нижній частині якого є гвинтівка AR-15. Її він носив під час служби в Іраку.

Тату у вигляді прапора США і гвинтівки, фото з його інстаграм-сторінки

Великим татуюванням Гегсета є нашивка 187-го піхотного полку армії США, де він проходив військову службу. А на плечі в офіцера зображений шеврон цього підрозділу. Його девіз — Ne Desit Virtus ( "Нехай не зникає відвага"). Полк брав участь у В'єтнамській війні, війні в Перській затоці та війні в Іраку.

Тату у вигляді нашивки піхотного полку, фото з його інстаграм-сторінки

Змія

Міністр оборони США має тату із зображенням змії Join or Die на передпліччі. Воно уособлювало колоніальний союз, створений колоністами в Америці.

Тату у вигляді змії у Гегсета, фото з його інстаграм-сторінки

Фраза із Хрестового походу

На біцепсі Гегсета є фраза Deus Vult, що означає "Бог бажає цього". Її використовували під час Першого хрестового походу як гасло християн у боротьбі.

Тату у вигляді фрази з хрестового походу, фото з його інстаграм-сторінки

Символ Хі-Ро

Також офіцер має зображення символу Хі-Ро або хризми — монограми імені Ісуса Христа на плечі. Хі-Ро є літерами грецького алфавіту: хі (X) і ро (P). Це перші дві літери імені Христа грецькою мовою.

Раніше "Телеграф" розповідав про розкол усередині Республіканської партії США. Це стало зрозуміло під час слухань у Сенаті за участі глави Пентагону Піта Гегсета.