Подал сигнал бедствия: почему самолет с Хегсетом внезапно совершил аварийную посадку
-
-
Самолет с главой министерства войны США подал тревожный сигнал над Атлантикой
Правительственный самолет Boeing С-32А" с главой Пентагона Питом Хегсетом на борту, вылетевшем из Брюсселя, внезапно подал сигнал бедствия над Атлантикой. В настоящее время самолет сел на британскую авиабазу.
Во время полета над Атлантическим океаном у борта появилась трещина на лобовом стекле. Пилоты приняли решение развернуться и приземлиться на военную базу в Британии.
"На обратном пути в Соединенные Штаты с заседания министров обороны НАТО самолет военного министра Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины на лобовом стекле. Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все на борту, включая министра Хегсета, в безопасности", — прокомментировал случай помощник главы министерства войны по связям с общественностью Шон Парнелл.
Военная версия "Боинга-757", которая служит транспортом для высокопоставленных военных и правительственных чиновников США, находился примерно на 30-й минуте полета, когда была обнаружена проблема разгерметизации.
Самолет снизился до 3048 метров, а экипаж Boeing принял решение перенаправить рейс на RAF Mildenhall, базу Королевских ВВС в графстве Саффолк, Англия.
За самолетом последовал Boeing KC-135T Stratotanker — самолет воздушной дозаправки и транспортировки ВВС США.
Самолет приземлился на взлетно-посадочной полосе 10.
После приземления Хегсет написал на X: "Все хорошо". Слава Богу. Продолжайте миссию!".
Напомним, "Телеграф" писал, что выступая на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Пит Хегсет никаких прямых "ультиматумов" России не ставил, но заметил, что дальнейшая война может дорого обойтись Путину.