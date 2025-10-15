Подал сигнал бедствия: почему самолет с Хегсетом внезапно совершил аварийную посадку

Самолет с главой министерства войны США подал тревожный сигнал над Атлантикой

Правительственный самолет Boeing С-32А" с главой Пентагона Питом Хегсетом на борту, вылетевшем из Брюсселя, внезапно подал сигнал бедствия над Атлантикой. В настоящее время самолет сел на британскую авиабазу.

Во время полета над Атлантическим океаном у борта появилась трещина на лобовом стекле. Пилоты приняли решение развернуться и приземлиться на военную базу в Британии.

"На обратном пути в Соединенные Штаты с заседания министров обороны НАТО самолет военного министра Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины на лобовом стекле. Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все на борту, включая министра Хегсета, в безопасности", — прокомментировал случай помощник главы министерства войны по связям с общественностью Шон Парнелл.

Военная версия "Боинга-757", которая служит транспортом для высокопоставленных военных и правительственных чиновников США, находился примерно на 30-й минуте полета, когда была обнаружена проблема разгерметизации.

Самолет снизился до 3048 метров, а экипаж Boeing принял решение перенаправить рейс на RAF Mildenhall, базу Королевских ВВС в графстве Саффолк, Англия.

За самолетом последовал Boeing KC-135T Stratotanker — самолет воздушной дозаправки и транспортировки ВВС США.

Самолет приземлился на взлетно-посадочной полосе 10.

Сообщение Пита Хегсета

После приземления Хегсет написал на X: "Все хорошо". Слава Богу. Продолжайте миссию!".

Напомним, "Телеграф" писал, что выступая на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Пит Хегсет никаких прямых "ультиматумов" России не ставил, но заметил, что дальнейшая война может дорого обойтись Путину.