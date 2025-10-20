Си Цзиньпин и тайна преемника: Китай на пороге политической нестабильности

Несмотря на солидный возраст, Си Цзиньпин не определил, кто продолжит его политику. Чем это чревато для Китая?

Си Цзиньпин руководит Китаем почти 13 лет и не собирается покидать пост. Более того, несмотря на почтенный возраст в 72 лет, он не намекал о том, кто будет продолжать политику Китая после него. И несмотря на желание Си жить до 150 лет, подобная тенденция может угрожать стране в будущем.

Что нужно знать

Си Цзиньпин руководит Китаем почти 13 лет и не планирует покидать пост.

Он не назвал преемника, что создает риск политической нестабильности

Отсутствие очевидного преемника может повлечь за собой борьбу элит в случае внезапного ухода Си, но назначение наследника тоже рискованно

Большинство приближенных к Си чиновников старшего поколения и не выглядят будущими лидерами.

Об этом пишет обозреватель The Times в Китае Крис Бакли. С 20 октября в Китае стартует четырехдневное заседание Центрального комитета Коммунистической партии. На этом мероприятии власти должны согласовать план развития страны на следующие пять лет. Формально речь пойдет о технологическом лидерстве и укреплении экономики, но главный вопрос, который не прозвучит вслух, — кто будет руководить Китаем после Си Цзиньпина.

Си не готов покидать пост — он отменил ограничение президентских сроков и сосредоточил власть на уровне, невиданном со времен Мао Цзэдуна, отмечает эксперт. По его мнению, подобная ситуация угрожает Китаю — отсутствие очевидного может вызвать настоящее возмущение. Если Си внезапно упустит возможность управлять, Китай может оказаться в эпицентре борьбы элит.

В то же время назначение наследника это тоже большой риск. Он может создать альтернативный центр воздействия. Но среди приближенных к Си чиновников преобладают союзники старшего поколения — им уже за 60, поэтому они не выглядят будущими лидерами.

В свои 72 года Си, вероятно, придется искать потенциального наследника среди гораздо младших чиновников, которым предстоит проявить себя и завоевать его доверие. Если Си наконец выберет преемника, лояльность к нему и его повестке дня почти наверняка будет первоочередным требованием. Крис Бакли, обозреватель

По оценкам экспертов, новый потенциальный лидер может появиться среди чиновников, рожденных в 1970-х годах, ныне работающих в провинциях или агентствах центрального правительства. Но это может и не отделаться ближайшей неделей. Если Си не повысит никого из молодежи, это может произойти в начале его следующего четвертого пятилетнего срока на пост президента в 2027 году.

Биография Си Цзиньпина

Еще один вопрос – борьба за власть. В ближайшие годы, по мнению экспертов, Си будет тестировать кандидатов, а чиновники начнут активнее бороться за место рядом с ним.

