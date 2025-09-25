Одна з найвпливовіших жінок світу: як виглядає перша леді Китаю і що про неї відомо

Колись вона була співачкою, а потім стала першою леді Китаю

Пен Ліюань – перша леді Китаю, яка з 1987 року є дружиною Сі Цзіньпіна. Вона першою в історії своєї країни отримала офіційний статус першої леді і має значний вплив на світову політику. "Телеграф" розповість, що відомо про Пен Ліюань, як вона виглядає і чим займається у своєму статусі.

Факти:

Пен Ліюань стала першою дружиною лідера Китаю, яка отримала офіційний статус першої леді.

Дружина Сі Цзіньпіна була відомою співачкою, коли вони познайомилися.

Перша леді активно використовує свій статус як "м'яку силу" для просування ідей Китаю.

Пен Ліюань — від співачки до першої леді

Пен Ліюань народилася в провінції Шаньдун 20 листопада 1962 року. Зараз їй 62 роки. Вона походить із сім’ї, де мати була відомою оперною співачкою, тож із дитинства зосередилася на музиці та творчості.

Перша леді Китаю Пен Ліюань. Фото: Getty Images

До того часу, як Пен Ліюань познайомилася з майбутнім президентом Китаю Сі Цзіньпіном, у віці 24 років, вона була вже відомою у Китаї фольклорною співачкою. На той час вона була набагато популярнішою за майбутнього чоловіка, який тільки починав будувати політичну кар’єру і працював мером міста Сяминь.

Сі Цзіньпін та Пен Ліюань. Фото: Getty Images

У 1987 році Пен Ліюань вийшла заміж за Сі Цзіньпіна і зробила справжню революцію в китайському суспільстві, вперше в історії країни отримавши офіційний статус першої леді. У 1992 році у пари народилася дочка Сі Мінцзе.

Перша леді займається громадською та дипломатичною діяльністю в Китаї. Фото Getty Images

Чим займається перша леді Китаю?

Пен Ліюань, як дружина президента країни, виконує багато суспільних та дипломатичних функцій. Насамперед вона супроводжує Сі Цзіньпіна під час закордонних візитів, а також разом із ним приймає світових лідерів у себе. Її називають "м’якою силою", яка просуває ідеї Китаю через культуру та філантропію.

Пен Ліюань і Сі Цзіньпін приймають у себе подружжя Макронів. Фото Getty Images

Відомо, що перша леді багато уваги приділяє сферам охорони здоров’я, культури та освіти. Вона є послом доброї волі ВООЗ з питань туберкульозу та ВІЛ/СНІДу та спеціальним посланником ЮНЕСКО з просування освіти дівчаток та жінок.

Пен Ліюань та Сі Цзіньпін мають доньку Сі Мінцзе. Фото Getty Images

Як пише Wilson Center, Пен Ліюань є членом Політичної консультативної конференції китайського народу та Комітету з оцінки кадрів Центральної військової комісії, де зберігає звання генерал-майора, яке отримала у 2012 році.

Пен Ліюань є практикуючою буддисткою. Фото Getty Images

Перша леді Китаю з роками зберігає свою силу та вплив на світову політику. У 2014 році журнал Forbes вніс її до рейтингу топ-100 наймогутніших жінок у світі.

Пен Ліюань має великий вплив на світову політику. Фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає "непомітна" дружина правої руки Путіна Мішустіна. Вона одна з найбагатших жінок Росії.