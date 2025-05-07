Живе під чужим ім'ям: як виглядає єдина донька Сі Цзіньпіна і що про неї відомо

Зараз доньці китайського президента близько 33 років

Президент Китаю Сі Цзіньпінь та його дружина, виконавиця народних пісень Пен Ліюань, виховують єдину доньку — Сі Мінцзе. Дівчина не веде публічне життя, хоча неодноразово потрапляла під увагу ЗМІ.

"Телеграф" розкаже більше про єдину доньку Сі Цзіньпіна і чим вона займається.

Що відомо про Сі Мінцзе

Сі Мінцзе народилась у 1992 році в Фучжоу, що у Китаї. У 2006-2008 роках вона вивчала французьку в школі іноземних мов Ханчжоу. У 2008 році Сі була волонтеркою в Ханьванзі, Міаньчжу, допомагаючи подолати наслідки землетрусу у Сичуані.

Сі Цзіньпінь та Пен Ліюань з донькою, фото з мережі

Сі Цзіньпінь з донькою, фото AP

Мінцзе протягом року вчилась в університеті Чжецзян, а після цього вступила до Гарвардського університету в США. Там вона здобувала освіту під псевдонімом, подейкували, що як Сяо Музі. Про її справжню особу знали лише найближчі друзі і кілька людей з факультету.

Пен Ліюань з донькою, фото з мережі

У Гарварді дівчина вивчала психологію та англійську мову. Зазначалось, що дівчина не брала участі у тусовках і багато часу проводила за книжками. Також у неї був охоронець, який стежив за її безпекою у гуртожитку. Після завершення навчалась Сі повернулась у Пекін. Інтересами дівчини є читання та мода.

Сі Мінцзе на публічному заході, фото з мережі

У 2013 році, коли батько дівчини — Сі Цзіньпінь — став президентом, вона вперше вийшла на публіку. Це відбулося в селі Лянцзяхе в Яньань, коли родина вітала місцевих жителів з китайським Новим роком.

Сі Мінцзе рідко виходила на публіку, фото з мережі

У 2022 році у пресрелізі члена конгресу США Вікі Хартцлер йшлося про те, що в 2019 році Сі вступила до аспірантури та мешкає в США. У тому ж 2019 році стався витік витік світлин посвідчення Сі Мінцзе на одному з сайтів.

За це заарештували Ніу Тенгю, якого пізніше засудили до 14 років ув'язнення та штрафу в розмірі 130 000 юанів за "підбурювання сварок і конфліктів", "посягання на особисту інформацію громадян" і "підбурювання до підривної діяльності проти державної влади".

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