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Живе під чужим ім'ям: як виглядає єдина донька Сі Цзіньпіна і що про неї відомо

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Що відомо про доньку Сі Цзіньпіна
Що відомо про доньку Сі Цзіньпіна. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

Зараз доньці китайського президента близько 33 років

Президент Китаю Сі Цзіньпінь та його дружина, виконавиця народних пісень Пен Ліюань, виховують єдину доньку — Сі Мінцзе. Дівчина не веде публічне життя, хоча неодноразово потрапляла під увагу ЗМІ.

"Телеграф" розкаже більше про єдину доньку Сі Цзіньпіна і чим вона займається.

Що відомо про Сі Мінцзе

Сі Мінцзе народилась у 1992 році в Фучжоу, що у Китаї. У 2006-2008 роках вона вивчала французьку в школі іноземних мов Ханчжоу. У 2008 році Сі була волонтеркою в Ханьванзі, Міаньчжу, допомагаючи подолати наслідки землетрусу у Сичуані.

Сі Цзіньпінь діти
Сі Цзіньпінь та Пен Ліюань з донькою, фото з мережі
Сі Цзіньпінь з донькою
Сі Цзіньпінь з донькою, фото AP

Мінцзе протягом року вчилась в університеті Чжецзян, а після цього вступила до Гарвардського університету в США. Там вона здобувала освіту під псевдонімом, подейкували, що як Сяо Музі. Про її справжню особу знали лише найближчі друзі і кілька людей з факультету.

Діти президента Китаю
Пен Ліюань з донькою, фото з мережі

У Гарварді дівчина вивчала психологію та англійську мову. Зазначалось, що дівчина не брала участі у тусовках і багато часу проводила за книжками. Також у неї був охоронець, який стежив за її безпекою у гуртожитку. Після завершення навчалась Сі повернулась у Пекін. Інтересами дівчини є читання та мода.

Сі Мінцзе що відомо
Сі Мінцзе на публічному заході, фото з мережі

У 2013 році, коли батько дівчини — Сі Цзіньпінь — став президентом, вона вперше вийшла на публіку. Це відбулося в селі Лянцзяхе в Яньань, коли родина вітала місцевих жителів з китайським Новим роком.

Сі Мінцзе чим займається
Сі Мінцзе рідко виходила на публіку, фото з мережі

У 2022 році у пресрелізі члена конгресу США Вікі Хартцлер йшлося про те, що в 2019 році Сі вступила до аспірантури та мешкає в США. У тому ж 2019 році стався витік витік світлин посвідчення Сі Мінцзе на одному з сайтів.

За це заарештували Ніу Тенгю, якого пізніше засудили до 14 років ув'язнення та штрафу в розмірі 130 000 юанів за "підбурювання сварок і конфліктів", "посягання на особисту інформацію громадян" і "підбурювання до підривної діяльності проти державної влади".

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має дружина прем’єра Великої Британії Кіра Стармера. Вони багато років перебувають у шлюбі.

Теги:
#Сі Цзіньпін #Донька