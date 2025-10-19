Пограбування століття тривало лише сім хвилин: що вкрали у Луврі

З Лувру викрали кілька дуже цінних предметів

У неділю, 19 жовтня, у паризькому Луврі під час відкриття сталося пограбування. Декілька злодіїв вкрали коштовності з колекції Наполеона.

Що потрібно знати:

19 жовтня у Луврі сталося пограбування

Було вкрадено коштовності з колекції Наполеона

Пограбування тривало сім хвилин

Про пограбування у соцмережі Х повідомила міністр культури Франції Рашида Даті. За її словами, вона перебуває у музеї разом зі співробітниками правоохоронних органів.

"Сьогодні вранці під час відкриття Лувру сталося пограбування. Постраждалих немає", — написала Даті.

Своєю чергою, у Луврі заявили, що музей закривається на весь день "з виняткових причин", не повідомивши, що саме було вкрадено.

Як сталося пограбування

Газета Le Parisien інформує, що близько 9:30 ранку група злочинців із закритими обличчями проникла в будівлю Лувру. Вони піднялися на вантажному ліфті прямо в Галерею Аполлона, де зберігаються численні коштовності.

Міністр внутрішніх справ та колишній начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс уточнив, що грабіжники розбили кілька вікон кутовою шліфувальною машиною, і двоє з них проникли до музею, а третій залишився на вулиці. Після пограбування злочинці зникли на автомобілі TMax у бік автомагістралі А6. Операція тривала сім хвилин.

"Вони діяли дуже, дуже швидко", — сказав міністр.

Тим часом джерело в поліції повідомило AFP, що злодії нібито прибули до Лувру на скутері та мали при собі невеликі бензопили.

Що саме було вкрадено

За даними Le Parisien, було вкрадено дев’ять предметів із колекції ювелірних виробів Наполеона та імператриці Євгенії: намисто, брошку, тіару та інші. Вони експонувалися за вітринами із зображенням Наполеона та французьких монархів. Один із них, зламаний, був знайдений біля входу до музею.

Найбільшого діаманта колекції, знаменитого "Регента" вагою понад 140 карат, не вкрали. Сума збитків поки що не розголошується.

"Це безцінні експонати", — заявив Нуньєс.

Прокуратура Парижа оголосила про початок розслідування за фактом "організованої крадіжки". Правоохоронці встановлюють обставини події, а також особи викрадачів.

