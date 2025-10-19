"А що, так можна було?" Нахабне пограбування Лувру викликало шквал жартів та мемів у мережі

У Франції було пограбовано найвідоміший музей світу

У Парижі пограбували Лувр. Зловмисники, що вкрали безцінні коштовності, впоралися за кілька хвилин і зникли.

Спритність і нерозсудливість, з якими невідомі злодії викрали ювелірні прикраси, викликало захоплення у мережі. "Телеграф" зібрав меми, які з’явилися в мережі з цього приводу.

Українці згадали акцію від "Монобанку", в якій клієнти шукали лимони, а також провели аналогію з "друзями Оушена".

Вкрадені предмети можуть спливти в Мукачевому

У мережі згадали про лимони Монобанку

Олег Гороховський став героєм мема

Оушен із друзями

Фрагмент картини Сано ді П’єтро "Історія святого Ієроніма та лева", який став мемом

У мережі дивуються нахабства злодіїв

Варто зазначити, що з галереї було викрадено дев’ять дуже дорогих коштовностей епохи імператора Наполеона І Бонапарта. У поліції підозрюють, що до крадіжки причетні іноземці.

До цього, як стало відомо, правоохоронці відмахувалися питанням безпеки знаменитого музею, де зберігаються безцінні речі. При цьому корону імператриці Євгенії, прикрашену 1354 діамантами, 1136 камінням рожевого ограновування та 56 смарагдами, грабіжники зламали та кинули. Крім того, злодії не звернули увагу на діамант "Регент" вагою понад 140 карат.

Щорічно Лувр відвідують понад 8 мільйонів людей, музейна колекція якого налічує понад 9 тисяч років історичної спадщини. На даний момент фонд налічує близько 300 тисяч експонатів, з яких близько 35 тисяч предметів представлені у постійній експозиції.