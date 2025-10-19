Діаманти, статуї без рук і картини на мільярди. Що зберігається у Луврі та його найвідоміші експонати у світі (фото)

Музейна колекція налічує понад 9 тисяч років історичної спадщини

Лувр — це найбільший музей світу, розташований у центрі Парижа. Щорічно його відвідує понад 8 мільйонів людей, щоб побачити легендарні експонати — все те, що робить французький палац серцем світової культури. Шокуюче пограбування 19 жовтня лише посилило цікавість людей дізнатися, які коштовні речі зберігаються у цих знаменитих залах.

Що потрібно знати:

Лувр розташований у палаці, який спочатку був середньовічною фортецею XII ст.

Колекція музею охоплює понад 9 тисяч років історії та включає живопис, скульптуру і декоративне мистецтво

Серед найвідоміших експонатів — "Мона Ліза", "Венера Мілоська", Діамант Регента та інші

Музей знаходиться у палаці Лувр, який спочатку був фортецею, зведеною наприкінці XII століття за Філіппа II. Згодом будівлю кілька разів розширювали, що призвело до створення сучасного палацу.

Вид на палац (Лувр) у Парижі у XVIII столітті, 1750 рік. Фото: Getty Images

Музей відкрився 10 серпня 1793 з 537 картинами, в основному королівськими і конфіскованими у церкви. За Наполеона колекція зросла, і музей отримав назву "Музей Наполеона", але після його поразки при Ватерлоо частину експонатів повернули колишнім власникам. За Людовіка XVIII, Карла X та у Другій імперії колекція значно збільшилася, включаючи 20 000 нових експонатів.

Зібрання музею охоплює понад 9 тисяч років історії — від давньоєгипетських артефактів до європейського живопису ХІХ століття. У 2008 році колекція була структурована у 9 відділів: Стародавній Схід, Стародавній Єгипет, Стародавня Греція, Етрурія та Рим, Мистецтво ісламу, Скульптури, Предмети мистецтва, Образотворче мистецтво, Графічне мистецтво. Сьогодні колекція налічує близько 300 тисяч експонатів, з яких близько 35 тисяч представлені у постійній експозиції.

Найвідоміші експонати Лувру

"Мона Ліза" (Джоконда) — Леонардо да Вінчі

Звичайно ж, головний експонат Лувру, який завжди оточений натовпом туристів. Картина покрита товстим шаром броні та знаходиться в окремому залі. Погляд Лізи, здається, слідкує за кожним відвідувачем у будь-якому місці у залі.

Фото: Getty Images

"Венера Мілоська"

Одна з найвідоміших античних скульптур Олександра Антіохійського, що зображує богиню кохання Венеру. Попри відсутність рук, статуя уособлює ідеал краси та гармонії.

Фото: Getty Images

"Ніка Самофракійська"

Давньогрецька скульптура, що зображує богиню перемоги Вікторію (коротко "Ніка"). Статуя відома своєю динамікою та виразністю, також незважаючи на відсутність голови та рук.

Фото: Getty Images

"Коронація Наполеона" — Жак-Луї Давид

Монументальне полотно, що є моментом коронації Наполеона Бонапарта. Картина вражає своєю деталізацією та величчю події.

Фото: Getty Images

Старий Лувр

Раніше на місці нинішнього Лувру стояв середньовічний замок, який згодом був зруйнований, а на його місці збудували новий. Археологи пізніше виявили рештки старого Лувру, і сьогодні їх можуть побачити туристи.

Фото: Wikimedia

"Шлюб у Кані Галілейській"

На великому полотні художник Паоло Веронезе відобразив один із ключових біблійних епізодів — диво перетворення Ісусом Христом води на вино.

Фото: Getty Images

Діамант Регента

Головний експонат Лувру – справжній діамант, який називають найкрасивішим каменем у світі. Його приблизна вартість сягає 61 мільйон доларів.

Фото: Wikimedia

Варто зазначити, що більшість експонатів Лувру не мають офіційної ціни, тому що вони є національним надбанням Франції. Навіть "Мона Ліза" застрахована на суму 3 млрд доларів, але це умовна цифра, щоб оцінити її цінність для страхових цілей.

До речі, в Україні колись теж був свій "Лувр". Раніше "Телеграф" розповідав, як колись виглядав торговий дім Петрококіно.