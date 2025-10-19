Діаманти, статуї без рук і картини на мільярди. Що зберігається у Луврі та його найвідоміші експонати у світі (фото)
-
-
Музейна колекція налічує понад 9 тисяч років історичної спадщини
Лувр — це найбільший музей світу, розташований у центрі Парижа. Щорічно його відвідує понад 8 мільйонів людей, щоб побачити легендарні експонати — все те, що робить французький палац серцем світової культури. Шокуюче пограбування 19 жовтня лише посилило цікавість людей дізнатися, які коштовні речі зберігаються у цих знаменитих залах.
Що потрібно знати:
- Лувр розташований у палаці, який спочатку був середньовічною фортецею XII ст.
- Колекція музею охоплює понад 9 тисяч років історії та включає живопис, скульптуру і декоративне мистецтво
- Серед найвідоміших експонатів — "Мона Ліза", "Венера Мілоська", Діамант Регента та інші
Музей знаходиться у палаці Лувр, який спочатку був фортецею, зведеною наприкінці XII століття за Філіппа II. Згодом будівлю кілька разів розширювали, що призвело до створення сучасного палацу.
Музей відкрився 10 серпня 1793 з 537 картинами, в основному королівськими і конфіскованими у церкви. За Наполеона колекція зросла, і музей отримав назву "Музей Наполеона", але після його поразки при Ватерлоо частину експонатів повернули колишнім власникам. За Людовіка XVIII, Карла X та у Другій імперії колекція значно збільшилася, включаючи 20 000 нових експонатів.
Зібрання музею охоплює понад 9 тисяч років історії — від давньоєгипетських артефактів до європейського живопису ХІХ століття. У 2008 році колекція була структурована у 9 відділів: Стародавній Схід, Стародавній Єгипет, Стародавня Греція, Етрурія та Рим, Мистецтво ісламу, Скульптури, Предмети мистецтва, Образотворче мистецтво, Графічне мистецтво. Сьогодні колекція налічує близько 300 тисяч експонатів, з яких близько 35 тисяч представлені у постійній експозиції.
Найвідоміші експонати Лувру
"Мона Ліза" (Джоконда) — Леонардо да Вінчі
Звичайно ж, головний експонат Лувру, який завжди оточений натовпом туристів. Картина покрита товстим шаром броні та знаходиться в окремому залі. Погляд Лізи, здається, слідкує за кожним відвідувачем у будь-якому місці у залі.
"Венера Мілоська"
Одна з найвідоміших античних скульптур Олександра Антіохійського, що зображує богиню кохання Венеру. Попри відсутність рук, статуя уособлює ідеал краси та гармонії.
"Ніка Самофракійська"
Давньогрецька скульптура, що зображує богиню перемоги Вікторію (коротко "Ніка"). Статуя відома своєю динамікою та виразністю, також незважаючи на відсутність голови та рук.
"Коронація Наполеона" — Жак-Луї Давид
Монументальне полотно, що є моментом коронації Наполеона Бонапарта. Картина вражає своєю деталізацією та величчю події.
Старий Лувр
Раніше на місці нинішнього Лувру стояв середньовічний замок, який згодом був зруйнований, а на його місці збудували новий. Археологи пізніше виявили рештки старого Лувру, і сьогодні їх можуть побачити туристи.
"Шлюб у Кані Галілейській"
На великому полотні художник Паоло Веронезе відобразив один із ключових біблійних епізодів — диво перетворення Ісусом Христом води на вино.
Діамант Регента
Головний експонат Лувру – справжній діамант, який називають найкрасивішим каменем у світі. Його приблизна вартість сягає 61 мільйон доларів.
Варто зазначити, що більшість експонатів Лувру не мають офіційної ціни, тому що вони є національним надбанням Франції. Навіть "Мона Ліза" застрахована на суму 3 млрд доларів, але це умовна цифра, щоб оцінити її цінність для страхових цілей.
До речі, в Україні колись теж був свій "Лувр". Раніше "Телеграф" розповідав, як колись виглядав торговий дім Петрококіно.