Росія заявила про готовність до переговорів із Україною та знову звинуватила Київ

У МЗС РФ заявили, що "ініціативи залишаються на столі", звинувативши Київ у небажанні вести діалог.

Росія заявила про готовність до прямих переговорів з Україною та збереження своїх попередніх пропозицій — зокрема щодо гуманітарних пауз, обміну полоненими та тілами загиблих і робочих груп у межах "стамбульського формату".

Заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін звинуватив Україну у небажанні вести прямий діалог. Російський дипломат також стверджує, що ініціативи Росії залишаються "на столі". Вони звинувачують українську владу у відсутності "політичної волі" та прагненні "досягти миру через силу" з допомогою західної підтримки.

Михайло Галузін, заступник голови МЗС РФ

Київ поки що ігнорує наші пропозиції та ухиляється від діалогу, все ще сподіваючись за допомогою західної підтримки досягти миру за допомогою сили. Михайло Галузін, заступник голови МЗС РФ

За словами Галузіна, РФ готова обговорювати зустрічні ініціативи з боку України. Ба більше, після коментарів української сторони щодо низького рівня команди, склад, начебто, покращили. У МЗС України заяву Галузіна поки не коментують.

Що відомо про плани миру

Україна та ЄС опрацьовують мирний план для завершення війни. Зокрема, в ньому також йдеться про обмін полоненими, але й про відшкодування збитків від військових дій та гарантії безпеки для України. Російські інтереси також враховані — щонайменше обіцяють скасування санкцій.

Водночас офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про неприйняття цього плану за основу. Офіційна російська позиція — мир можливий лише за умов визнання "нових територіальних реалій", нейтрального статусу України, скасування санкцій і врахування "законних інтересів Росії".

Марія Захарова, офіційна представниця МЗС РФ

Питання гарантій безпеки, українського контролю над ЗАЕС тощо Захарова називає ультимативними та неприйнятними, натомість знову згадує про вимоги щодо російської мови та православ’я Московського патріархату.

Раніше "Телеграф" розповідав, що також обговорюється так звана "американська концепція", яка має під собою заморожування війни на поточній лінії фронту. Експерти вважають, що ознакою реальної готовності Росії до переговорів будуть чергові "ядерні погрози".