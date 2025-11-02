"Швидко, жорстоко та солодко": Трамп погрожує війною ще одній країні, в чому причина

Президент США пригрозив вторгненням африканській країні, де "переслідують християн"

Президент США Дональд Трамп пригрозив військовим вторгненням Нігерії. За словами американського лідера, це може статися, якщо офіційна влада Нігерії продовжить утиски християнського населення.

Що відомо:

Трамп заявив, що уряд Нігерії дозволяє вбивства християн та проігнорував вбивства 3100 людей з початку 2025 року

Якщо ситуацію не буде виправлено, США почнуть військові дії проти ісламських терористів, які вбивають християн

Президент Нігерії вже відреагував — заявив, що уряд не підтримує будь-які релігійні переслідування та гарантує свободу віросповідання

Трамп 2 листопада у власній соціальній мережі Truth Social написав, що США припинять допомогу та підтримку Нігерії, якщо уряд цієї країни "продовжить допускати вбивства християн". Ба більше, він не виключив військового вторгнення в Нігерію.

При цьому Трамп порівняв можливу атаку із тим, як діють терористи-ісламісти в Нігерії, а також повідомив, що наказав міністру війни Піту Хегсету підготувати плани дій щодо можливого вторгнення в Нігерію. Уряду країни він порадив "ворушитися швидше".

"Якщо уряд Нігерії й надалі дозволятиме вбивства християн, США негайно припинять усю допомогу Нігерії. Цілком можливо, (американські війська) вторгнуться в цю тепер зганьблену країну зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі злодіяння… Якщо ми почнемо атаку, вона буде швидкою, жорстокою і солодкою, точно так само, як терористи-бандити атакують наших дорогих християн", — сказано у дописі Трампа.

Президент США Дональд Трамп

При цьому 1 листопада Трамп також опублікував у Truth Social допис, присвячений Нігерії. Там він написав, що США вважають Нігерію "країною, що викликає особливу стурбованість" через релігійні конфлікти, які там відбуваються. За словами Трампа, нібито 3100 християн було вбито тільки з початку 2025 року.

"Християнство стикається з екзистенційною загрозою в Нігерії. Тисячі християн вбивають. Радикальні ісламісти несуть відповідальність за цю масову різанину. Цим я оголошую Нігерію "країною, що викликає особливу стурбованість"… Сполучені Штати не можуть залишатися байдужими, поки такі звірства відбуваються в Нігерії та низці інших країн. Ми готові, бажаємо і здатні захистити нашу велику християнську громаду по всьому світу!", — написав американський президент.

На дописи Трампа відреагував президент Нігерії, Бола Ахмед Тінубу. Він відкинув заяви Трампа, запевнивши, що Нігерія не підтримує жодних релігійних переслідувань. Країна гарантує свободу віросповідання для всіх своїх громадян.

"Свобода віросповідання та толерантність були та залишаються основоположними рисами нашої ідентичності", — сказав Тінубу.

Президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу

Християнство в Нігерії: ситуація

Нігерія — західноафриканська країна з найбільшим населенням на континенті, яке наближається до 230 мільйонів за підрахунками 2024 року. При цьому Нігерія — одна з найбільш релігійно поділених країн світу. Приблизно 50,5% населення — це мусульмани, 48,2% — християни; частка інших конфесій складає не більше 1,3%.

Нігерія

Окрім доволі традиційних для Африки міжплемінних зіткнень, у Нігерії ще за колоніальних часів існували релігійні конфлікти. Після виходу Нігерії з-під британського скіпетра ситуація тільки погіршилися. У 1999 році північні штати країни, переважно мусульманські, отримали право жити за ісламськими законами шаріату, після чого становище християн на цих територіях погіршилося.

З 2011 року на території Нігерії діє радикальне ісламістське угруповання "Боко Харам" — "західноафриканський ІДІЛ" — яке несе відповідальність за численні теракти та щонайменше десятки тисяч смертей як християн, так і мусульман.

Бойовики "Боко Харам"

Уряд Нігерії протидіє конфліктам та масовим вбивствам за допомогою збройної сили — відправляючи війська та поліцію. З усім тим, тільки з 2019 по 2023 рік в країні загинуло щонайменше 17 тисяч християн, а за перші сім місяців 2025 року було вбито не менше семи тисяч. За часів першого терміну Трампа США вносили Нігерію до списку країн, що викликають занепокоєння через порушення свободи віросповідання. Проте у 2023 році, за часів 46-го президента США Джозефа Байдена, цей статус з країни зняли.

Нагадаємо, на іншому боку планети може розпочатися нова війна, і теж через Трампа. Як відомо, США стягують війська до Карибів. Венесуела, очолює яку нелегітимний Ніколас Мадуро, у відповідь розгортає війська. З чого все почалось, та чому виникла нова точка напруги, розкаже "Телеграф".