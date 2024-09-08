Вперше після арешту: Павла Дурова помітили гуляючим Парижем (фото, відео)
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Засновника месенджера Telegram "засікли" з новою дівчиною
Павла Дурова, російського мільярдера та засновника популярного месенджера Telegram, помітили під час прогулянки вулицями Парижа. Французька влада звільнила бізнесмена з-під варти 28 серпня, після того, як йому було пред’явлено низку звинувачень у правопорушеннях.
Чоловік, якому зараз заборонено залишати територію Франції, був у компанії нової дівчини — 24-річної росіянки Юлії Вавілової. Фото та відео пари були викладені у мережу.
Павло Дуров був весь у чорному образі. На ньому були водолазка, штани, чорна кепка та сонцезахисні окуляри. Дівчина була у світлих джинсах, блакитній кофті у спортивному стилі та у білих кросівках.
Нагадаємо, що Вавілова називає себе геймером, стрімером і криптоінвестором. Вона також веде канал арабською мовою, присвячений криптовалюті.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Юлія Вавілова, яку вважають дівчиною Дурова, опублікувала пост в Інстаграмі із включеною геолокацією. Саме ця інформація нібито допомогла французьким правоохоронцям визначити місцезнаходження Павла Дурова.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Павло Дуров вперше прокоментував своє затримання та пригрозив Франції. Мільярдера звинувачують у семи пунктах.