Венесуелу сколихнув потужний землетрус, є жертви. Чи справді Землю почало трясти активніше (фото, відео)

До ліквідації наслідків залучено рятувальні бригади з інших країн

У Венесуелі у Південній Америці зростає кількість загиблих від потужного землетрусу. Відомо про майже тисячу постраждалих.

Як заявив міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельйо в ефірі телеканалу Venezolana de Televisión, у країні 24 червня сталось два потужних землетруси. Перший поштовх магнітудою 7,2 стався поблизу Сан-Феліпе і через 40 секунд стався сильніший землетрус у 7,5.

Його епіцентр знаходився приблизно за 23 кілометри на південний схід від Юмаре. Станом на ранок 25 червня відомо, що внаслідок землетрусу загинуло 32 людей, ще 700 отримали поранення через два потужних землетруси. На узбережжі Венесуели, у портовому місті Ла-Гуайра, вже зафіксували цунамі.

Наслідки землетрусу у Венесуелі

Наслідки землетрусу у Венесуелі

Венесуела на карті

"Десятки будівель обвалилися, і в даний час ми проводимо дуже інтенсивні рятувальні зусилля, щоб врятувати стільки життів, скільки Бог дозволяє нам врятувати", — сказала виконуюча обов’язки президента Венесуели Дельсі Родрігес.

До ліквідації наслідків залучено рятувальні бригади з інших країн. Президент США Дональд Трамп наголосив, що Штати готові долучитись до допомоги. Відомо, що геологічна служба США оголосила червоний рівень тривоги у Венесуелі. Востаннє в країні схоже лихо фіксували 21 серпня 2018 року.

Наслідки землетрусу у Венесуелі

У Венесуелі стався землетрус

Де ще були землетруси наприкінці червня 2026

Японія — 24 червня стався землетрус магнітудою 6,9. Епіцентр залягав на глибині 50 кілометрів біля узбережжя префектури Івате. Поштовхи відчувалися в Токіо.

— 24 червня стався землетрус магнітудою 6,9. Епіцентр залягав на глибині 50 кілометрів біля узбережжя префектури Івате. Поштовхи відчувалися в Токіо. Індонезія — 23 червня на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою 6,7, внаслідок чого були постраждалі.

23 червня на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою 6,7, внаслідок чого були постраждалі. Перу — землетрус магнітудою 5,8 призвів до значних руйнувань.

землетрус магнітудою 5,8 призвів до значних руйнувань. Україна (Крим) — з 22 по 24 червня біля узбережжя тимчасово окупованого півострова зафіксували цілу серію поштовхів. Найсильніші з них досягали магнітуди від 3,1 до 4,5 та відчувалися в Севастополі.

Чи справді Землю почало трясти активніше

Насправді, ні, фактично на планеті природних землетрусів не стало більше. Як свідчить статистика Геологічної служби США (USGS) та світових сейсмологічних центрів, середня кількість потужних підземних поштовхів залишається стабільною вже понад століття. Щороку у світі відбувається близько 15 землетрусів магнітудою від 7.0 до 7.9 і один катастрофічний — магнітудою 8.0 або вище.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи становить землетрус в Криму загрозу для інших регіонів.