Смертельні протяги. Чому під час грози не можна відкривати вікна та двері

Провітрювати приміщення можна як мине негода

Відкривати настіж вікна та двері під час грози досить небезпечно. Адже, окрім протягу, можна "спіймати" блискавку.

Про це "Телеграфу" розповів метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг. За його словами, першим правилом під час грози має бути — закрити усі вікна та двері.

"Будь-яка блискавка, незалежно від того, лінійна вона чи кульова, вона притягується протилежним зарядом. Відповідно, необхідно закрити всі вікна, фрамуги, тобто максимально ізолювати приміщення від повітря ззовні. Значить, навіть якщо будинок не обладнаний громовідводом (блискавковідводом), то тут спрацює ефект, коли влучає блискавка, то заряд (якщо от повністю ізольоване приміщення) він стече по зовнішньому фасаду", — каже науковець.

Він пояснює, що цей заряд може пошкодити, оплавити скло на вікнах, пошкодити матеріал зовні (з якого фасад зроблений). Однак люди при цьому залишаться живі і неушкоджені, адже в середину житла заряд не зайшов.

"Необхідно — обов’язкове правило — закрити повністю всі вікна, двері, щоб ваша квартира була ізольована від того, що на вулиці. Це стосується і багатоповерхівок", — розповідає Шпиг.

Кульова блискавка. Фото: ДСНС

За його словами, у кожному багатоповерховому будинку є вентиляційна шахта. Якщо закрити вікна, відкрити двері — буде протяг. Блискавка може піти не на громовідвід, а піти на цей протяг і на джерело енергії. Окрім того, чим вище розташована квартира, тим така небезпека більша.

Відповідаючи на питання, чи може протяг "затягнути" кульову блискавку, Шпиг відповів: "Може. По суті може. І через відкритий балкон. Повертаючись до балкона, фрамуг, кватирок, вони повинні в обов’язковому порядку бути закритими. Адже якщо залишити відкритим вікно, відкриту кватирку, то в цей відкритий простір може ввійти не лише кульова блискавка, туди може влучити звичайна блискавка. Тому те, що стосується приміщення, воно має бути закрите і мінімізовані будь-які протяги".

Раніше "Телеграф" розповідав, як насправді б'є блискавка і чому з'являється ілюзія, що розряд йде з неба.