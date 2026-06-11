Де насправді небезпечніше ховатися від грози: під деревом чи на відкритому місці

Чверть жертв ударів блискавки намагалися перечекати негоду під деревами.

Під час літніх гроз багато людей інстинктивно ховаються під деревами, вважаючи їх надійним захистом від дощу. Однак саме таке рішення може коштувати життя. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що дерево під час грози стає однією з найнебезпечніших локацій для людини. Докладніше — у матеріалі "Телеграфу".

За даними рятувальників, блискавка може вбити людину як прямим ударом, так і через ураження поблизу дерев, будівель чи інших високих об'єктів. У ДСНС наголошують, що кожна четверта людина, яка загинула від блискавки, ховалася саме під деревом.

Експерти пояснюють, що після удару блискавки дерево фактично перетворюється на потужний провідник електричного струму. Розряд проходить по стовбуру донизу та розтікається по поверхні землі на кілька метрів навколо.

Через це людина, яка стоїть поруч, може отримати так званий "кроковий потенціал". Йдеться про різницю електричної напруги між ногами, яка здатна спричинити важкі травми або смерть навіть без прямого влучання блискавки.

Особливо небезпечними під час грози вважаються поодинокі високі дерева на відкритій місцевості. Найчастіше блискавка обирає найвищі об'єкти, тому дуби, тополі та інші високорослі дерева можуть притягувати розряд.

Якщо негода застала вас у лісі, рятувальники радять не стояти біля крайніх дерев або високих стовбурів. Натомість безпечніше присісти на відкритій галявині на певній відстані від дерев, зменшивши контакт із землею.

Також фахівці рекомендують уникати відкритих водойм, металевих конструкцій, ліній електропередач і самотніх дерев. Якщо є можливість, найкраще перечекати грозу в автомобілі або капітальній будівлі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому та як утворюється грім.