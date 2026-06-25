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Венесуэлу всколыхнуло мощное землетрясение, есть жертвы. Действительно ли Землю начало трясти активнее (фото, видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Последствия землетрясения Новость обновлена 25 июня 2026, 09:24
Последствия землетрясения. Фото Коллаж "Телеграфа"

К ликвидации последствий привлечены спасательные бригады из других стран

В Венесуэле в Южной Америке растет число погибших от сильнейшего землетрясения. Известно о почти тысяче пострадавших.

Как заявил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире телеканала Venezolana de Televisión, в стране 24 июня произошло два мощных землетрясения. Первый толчок магнитудой 7,2 произошел вблизи Сан-Фелипе и через 40 секунд произошло более сильное землетрясение в 7,5.

Его эпицентр находился примерно в 23 километрах юго-восточнее Юмаре. По состоянию на утро 25 июня известно, что в результате землетрясения погибли 32 человека, еще 700 получили ранения из-за двух мощных землетрясений. На побережье Венесуэлы в портовом городе Ла-Гуайра уже зафиксировали цунами.

Последствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле
Венесуэла на карте
Венесуэла на карте

"Десятки зданий рухнули, и в настоящее время мы проводим интенсивные спасательные работы, чтобы спасти столько жизней, сколько Бог позволяет нам спасти", — сказала исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.

К ликвидации последствий привлечены спасательные бригады из других стран. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Штаты готовы присоединиться к помощи. Известно, что геологическая служба США огласила красный уровень тревоги в Венесуэле. Последний раз в стране похожую беду фиксировали 21 августа 2018 года.

Последствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле
В Венесуэле произошло землетрясение
В Венесуэле произошло землетрясение

Где еще были землетрясения в конце июня 2026 года

  • Япония — 24 июня произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр залегал на глубине 50 километров у побережья префектуры Иватэ. Толчки ощущались в Токио.
  • Индонезия — 23 июня на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,7, в результате чего были пострадавшие.
  • Перу - землетрясение магнитудой 5,8 привело к значительным разрушениям.
  • Украина (Крым) – с 22 по 24 июня у побережья временно оккупированного полуострова зафиксировали целую серию толчков. Самые сильные достигали магнитуды от 3,1 до 4,5 и ощущались в Севастополе.

Действительно ли Землю начало трясти активнее

На самом деле, нет, фактически на планете естественных землетрясений не стало больше. Как свидетельствует статистика Геологической службы США (USGS) и мировых сейсмологических центров, среднее количество мощных подземных толчков остается стабильным уже более столетия. Ежегодно в мире происходит около 15 землетрясений магнитудой от 7.0 до 7.9 и одно катастрофическое — магнитудой 8.0 или выше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, представляет ли землетрясение в Крыму угрозу для других регионов.

Теги:
#Землетрясение #Венесуэла