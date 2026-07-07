Жодної розрухи та бідності? Ось так виглядають міста-сусіди Києва у рейтингу найгірших для життя (фото)

Деяких з них торкнулася війна

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У 2026 році Київ опинився на 166-му місці за рівнем стабільності, охорони здоров’я, культури та довкілля, освіти та інфраструктури. Його найближчі сусіди – столиці Нової Гвінеї та Зімбабве.

Про це свідчить свіжий рейтинг найкращих та найгірших міст світу для життя від Economist Intelligence Unit (EIU).

Нижче за українську столицю, яка за рік опустилася на один рядок, у списку розташовані: Порт-Морсбі (Нова Гвінея), Лагос (Нігерія), Алжир, Карачі (Пакистан), Дакка (Бангладеш), Тріполі (Лівія).

Лагос

Алжир

Алжир

Карачі

Дакка

Тріполі

На останньому місці рейтингу з 2013 року перебуває столиця Сирії Дамаск.

Дамаск

Дамаск

Дамаск

Вище Києва знаходяться Хараре (Зімбабве) та Тегеран. Столиця Ірану потрапила до десятки найгірших міст для життя після початку війни.

Хараре

Хараре

Тегеран

Тегеран

Варто зазначити, що Київ уперше увійшов до десятки найменш придатних для життя міст світу у рейтингу Economist Intelligence Unit у 2023 році — після того, як у 2022-му був виключений із дослідження через початок повномасштабного вторгнення. З того часу він протягом кількох років перебував на 165-му місці, поки не опустився ще на один рядок у 2026 році.

Щодо лідерів, у першу трійку входять Копенгаген, Відень та Мельбурн. За ними йдуть Сідней, Цюрих та Женева. Замикають десятку найкращих міст для життя Осака, Аделаїда, Ванкувер та Токіо. Примітно, що до неї потрапили три австралійські міста та два – японські.

Нагадаємо, Київ досі в диму та завалах після масштабного обстрілу Росії. Як зараз виглядає столиця, показав фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.