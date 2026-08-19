37 мільйонів "зникли" по дорозі: які фірми фігурують в розкрадання донорської допомоги Україні

Ця справа може мати серйозні наслідки для міжнародного іміджу України

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Колишній державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Баньков опинився в центрі гучного розслідування НАБУ та САП щодо привласнення 37 мільйонів гривень пожертв, зібраних для України на початку повномасштабного вторгнення. Через громадську організацію "Центр сприяння міжнародному співробітництву" (ЦСМС) частину коштів перевели на рахунок фірми, якою керував ймовірний родич одного із засновників ГО.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": В МЗС розкрадали допомогу Україні? Стали відомі деталі розслідування НАБУ та імена фігурантів

Як виводили гроші

За даними слідства, Баньков підписав меморандум із громадською організацією "Центр сприяння міжнародному співробітництву" (ЦСМС), яку пов'язують з Євгенієм Липовенком та адвокатом Владиславом Рєзніковим. Через цю схему кошти від Посольства України в Японії та американської організації RDI спрямовувалися на рахунки ГО.

Частину грошей звідти перевели на рахунки ТОВ "Корд сістемс" – компанії, якою на той момент керував Віталій Липовенко. Він має те саме прізвище та по батькові, що й засновник ЦСМС, а сам Євгеній Липовенко декларував дохід саме від "Корд сістемс". Водночас родинний зв'язок між чоловіками "Телеграф" підтвердити не зміг.

Олександр Баньков

Компанію переписали на підставного власника

Ще до того, як розслідуванням зайнялося НАБУ, у 2024 році фірму переоформили на 70-річного киянина Валерія Малахова, який офіційно значиться власником вжк 426 товариств. це класична схема для "утилізації" компаній, які неможливо просто закрити через обов'язкову ліквідаційну податкову перевірку. "Корд Сістемс" також перейменували на "Скверкубіс" і перереєстрували з Києва до Кривого Рогу, за адресою: вул. Соборності, 12, де вже зареєстровано 391 компанію.

Серед можливих партнерів ГО слідство також фігурує ТОВ "Інститут когнітивного моделювання" – структуру, яку створив псевдопсихолог Спартак Суббота, який виїхав за кордон після скандалів щодо його освіти. У 2020–2022 роках директоркою інституту була Світлана Павелецька, дружина колишнього глави МЗС Дмитра Кулеби.

"Інститут" займався піар-супроводом низки відомств і співпрацював із нардепами від ОПЗЖ та "Слуги народу". Нині компанію переоформили на громадянина Узбекистану Тешабоєва Баходіржона та перейменували на "Преміумгод". Прямих доказів переказу коштів ГО саме на рахунки фірми Павелецької "Телеграф" не знайшов.

Крім "Інституту", ЦСМС також співпрацювала з піар-агентством Postmen ("Постмен-Україна") – які саме послуги надавалися і ким оплачувалися, поки не відомо.

Як виводили кошти. Інфографіка "Телеграфу"

Варто зауважити, що ця справа лише невелика частина ринку грантів і донорської допомоги обсягом у сотні мільйонів гривень, де роками кошти міжнародних партнерів осідали в малоефективних медіапроєктах, рейтингах та публічних заходах у вузькому колі пов'язаних структур.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про заступницю голови ОП Ірину Мудру, яка стала фігуранткою розслідування НАБУ.