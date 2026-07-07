Никакой разрухи и бедности? Вот так выглядят города-соседи Киева в рейтинге наихудших для жизни (фото)

Некоторых из них коснулась война

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В 2026 году Киев оказался на 166-ом месте по уровню стабильности, здравоохранения, культуры и окружающей среды, образования и инфраструктуры. Его ближайшие соседи — столицы Новой Гвинеи и Зимбабве.

Об этом свидетельствует свежий рейтинг лучших и худших городов мира для жизни от Economist Intelligence Unit (EIU).

Ниже украинской столицы, которая за год опустилась на одну строчку, в списке расположены: Порт-Морсби (Новая Гвинея), Лагос (Нигерия), Алжир, Карачи (Пакистан), Дакка (Бангладеш), Триполи (Ливия).

Лагос

Алжир

Алжир

Дакка

Триполи

Карачи

Карачи

На последнем месте рейтинга с 2013 года находится столица Сирии Дамаск.

Дамаск

Дамаск

Дамаск

Выше Киева находятся Хараре (Зимбабве) и Тегеран. Столица Ирана попала в десятку худших городов для жизни после начала войны.

Хараре

Хараре

Тегеран

Тегеран

Стоит отметить, что Киев впервые вошел в десятку наименее пригодных для жизни городов мира в рейтинге Economist Intelligence Unit в 2023 году — после того как в 2022-м был исключен из исследования из-за начала полномасштабного вторжения. С тех пор он в течение нескольких лет находился на 165-ом, пока не опустился еще на одну строчку в 2026 году.

Что касается лидеров, в первую тройку входят Копенгаген, Вена и Мельбурн. За ними следуют Сидней, Цюрих и Женева. Замыкают десятку лучших городов для жизни Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио. Примечательно, что в нее попали три австралийских города и два – японских.

Напомним, Киев до сих пор в дыму и завалах после масштабного обстрела России. Как сейчас выглядит столица, показал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.