Власна сауна та 3 ванні кімнати: українка показала будинок в Канаді, в якому живуть її родичі (відео)

В Україні таке житло може собі дозволити дуже небагато людей

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Дівчина провела огляд канадського будинку її українських родичів, які емігрували майже 25 років тому. Будинок новий і виглядає вражаюче він має три спальні, три ванних кімнати, велику кухню та навіть сауну.

Про це розповіла користувачка соцмережі Instagram.Будинок виглядає охайним та комфортним.

Дівчина розповіла, що в Канаді будинки йдуть вже з побутовою технікою. Також вона показала планування будинку.

"Цей будинок у них новенький і має два поверхи: основний і бейсмент, по-нашому — підвал. На основному поверсі розташована велика зала, кухня. В канадських будинках кухні завжди йдуть готові з будинком та навіть з технікою. Техніка у них точно відрізняється від нашої, як мінімум розмірами", — розповіла дівчина.

За її словами, холодильники, мікрохвильовки, плити та посудомийки тут рази в півтора більші. Вона додала, що посудомийки на кухні в Канаді — це норма і руками посуд вже ніхто давно не миє.

"Спалень в будинку 4, три з них на основному поверсі і одна в бейсменті. Є головна, дві гостьові і одну перетворили на офіс. Ванних кімнат теж три, щоб ніхто не стояв у черзі. При цьому під пралку та сушарку в бейсменті виділена окрема кімната", — зазначила вона.

Дівчина пояснила, що бейсмент — це таке місце, де облаштовують простір для дозвілля. Тут, наприклад, є повноцінний більярдний стіл, тренажер для греблі, "чілзона" з диванчиками та телевізором, зона для малювання і вихід на задній двір.

"На дворі обов'язково стоїть гриль, щоб робити барбекю та навіть сауна, куди можна забігти попаритись. загалом будинок величезний, як і все у Північній Америці. Але й коштує він відповідно. Як думаєте, скільки?", — запитала дівчина.

Дівчина поцікавилась, чи хотіли б українці жити в таких будинках

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