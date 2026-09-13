Нейромережі не згодні з президентом США

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Дефіцит дизеля у світі спричинений насамперед збройним конфліктом між США, Ізраїлем та Іраном, а не українськими ударами по російських НПЗ, як це заявляв глава Білого дому Дональд Трамп.

Такою думкою поділилися з "Телеграфом" штучні інтелекти Gemini та ChatGPT у відповідь на відповідний запит. Обидві ШІ не згодні із президентом США.

Приміром, Gemini вважає, що війна в Україні запустила структурну перебудову європейського та світового ринків, що підготувало ґрунт для поточного дефіциту, проте саме ескалація конфлікту на Близькому Сході призвела до паралічу ключових логістичних маршрутів та масштабного дефіциту палива на світовому ринку.

Думка Gemini про світову дизельну кризу

ChatGPT, своєю чергою, також не погоджується з Трампом. На думку ШІ, найсильніший удар по світовому постачанню дизеля завдала війна США та Ізраїлю проти Ірану. Удари України по російських НПЗ є лише другим фактором у поточній кризі. ChatGPT наголошує на тому, що іранська війна створила поточний глобальний шок, а українські удари по російській нафтовій інфраструктурі його різко посилили.

Думка ChatGPT про світову дизельну кризу

Раніше повідомлялося, що Росія не виключає, що у жовтні 2026 року відбудуться тристоронні переговори щодо врегулювання війни. Йдеться про зустріч представників України, США та РФ.