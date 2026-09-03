Ціни на пальне пішли вгору: які ціни зараз на заправках і що буде далі
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Проблем із наявністю пального немає, питання лише в ціні
Паливо в Україні знову дорожчає. Цінники на українських АЗС продовжують зростати услід за глобальними тенденціями.
У найближчі два тижні бензин та дизельне пальне можуть додати у ціні ще близько 5 гривень за літр. Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
За словами експерта, подорожчання нафтопродуктів на світових ринках розпочалося на початку цього тижня. На Лондонській біржі вартість дизельного пального вже перевищила пікові показники квітня, зафіксовані у розпал кризи на тлі конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Сергій зазначив, що це призведе до подорожчання ціни на бензин та дизель в Україні "десь за 2 тижні".
Оптовий ринок відлетів уже дуже сильно, додав 4-4,5 гривні за останні три дні. Відповідно і роздріб теж підтягується.
Ціни на всі види палива зросли в Україні. Найбільше зростання за день демонструє бензин А-95.
Нагадаємо, на початку серпня 2026 року Україну охопила дизельна криза. Серед головних причин дефіциту називалося різке скорочення постачання пального в Україну з Європи. Свою роль у цьому відіграло обміління Дунаю, через що ускладнилася логістика палива. Крім того, ринок країн Перської затоки поки недоступний Україні через війну США та Ізраїлю проти Ірану.