Ціни на пальне пішли вгору: які ціни зараз на заправках і що буде далі

Проблем із наявністю пального немає, питання лише в ціні

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Паливо в Україні знову дорожчає. Цінники на українських АЗС продовжують зростати услід за глобальними тенденціями.

У найближчі два тижні бензин та дизельне пальне можуть додати у ціні ще близько 5 гривень за літр. Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За словами експерта, подорожчання нафтопродуктів на світових ринках розпочалося на початку цього тижня. На Лондонській біржі вартість дизельного пального вже перевищила пікові показники квітня, зафіксовані у розпал кризи на тлі конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Сергій зазначив, що це призведе до подорожчання ціни на бензин та дизель в Україні "десь за 2 тижні".

Оптовий ринок відлетів уже дуже сильно, додав 4-4,5 гривні за останні три дні. Відповідно і роздріб теж підтягується. Сергій Куюн

Сергій Куюн/Фото: facebook.com/SerhiiKuiun

Динаміка цін на бензин, дизпаливо, газ на АЗС України/Фото: minfin.com.ua

Динаміка цін на газ на АЗС України/Фото: minfin.com.ua

Ціни на всі види палива зросли в Україні. Найбільше зростання за день демонструє бензин А-95.

Середні ціни на пальне в Україні на 3.09.2026/Фото: minfin.com.ua

Ціни на пальне в Україні по АЗС на 3 вересня/Інфографіка ШІ

Нагадаємо, на початку серпня 2026 року Україну охопила дизельна криза. Серед головних причин дефіциту називалося різке скорочення постачання пального в Україну з Європи. Свою роль у цьому відіграло обміління Дунаю, через що ускладнилася логістика палива. Крім того, ринок країн Перської затоки поки недоступний Україні через війну США та Ізраїлю проти Ірану.