США готові застосувати "Мати всіх бомб": проти кого і що це таке

Військові підготували варіанти ударів по енергетиці та ядерним об’єктам

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Американські військові підготували нові плани ударів по енергетичній інфраструктурі та ядерним об’єктам Ірану. Вони передбачено можливе застосування так званої "Мати всіх бомб " – GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, чи MOAB.

Чи реалізують ці плани, залежить від того, чи накаже президент Дональд Трамп відновити бойові операції до проміжних виборів або після них. Про це повідомили декілька американських чиновників, знайомих із обговореннями. Про це пише CNN.

Нові плани ударів

Перше застосування найпотужнішого неядерного боєприпасу в арсеналі США у конфлікті з Іраном стало б помітною ескалацією. Обговорення відбуваються на тлі тиску на Трамп: його закликають завершити непопулярну війну. Республіканці готуються до можливої негативної реакції виборців, а після більш як шести місяців американських бомбардувань ознак швидкого дипломатичного врегулювання майже немає.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb

Трамп публічно заявив, що не робитиме нових дій до проміжних виборів. Проте кілька його радників у приватних розмовах зізналися, що не знають, чи це рішення остаточне. За словами одного з джерел, президент доручив підготувати додаткові пакети ударів по численних енергетичних об’єктах, зокрема із застосуванням MOAB. Такі удари розглядали як етап перед виведенням американських сил із зони відповідальності Центрального командування США.

Інше джерело повідомило, що MOAB включили і до планів ударів по ядерних об’єктах, у тому числі по горі Пікакс. США та Ізраїль вважають, що Тегеран зберігає там компоненти своєї ядерної програми. Трамп неодноразово погрожував атакувати цей об’єкт і, як і раніше, заявляє, що має намір не допустити появи у Ірану ядерної зброї.

Характеристики GBU-43/B. Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Чому її називають "матір'ю всіх бомб"? Ця гучна образна назва підкреслює виняткову потужність бомби серед звичайних неядерних авіабомб. Важливо: MOAB не є ядерною зброєю. Вона використовує звичайну вибухову речовину.

Сумніви в ефективності та ризик для мирних жителів

Бомба з наведенням GPS здатна зруйнувати територію площею близько дев’яти міських кварталів. Однак, за оцінками джерел, їй не вистачить потужності, щоб проникнути досить глибоко та знищити ймовірні ядерні об’єкти під горою Пікакс, захищені верствами граніту, а також інші підземні об’єкти Ірану.

"MOAB — це потужна зброя інформаційних операцій, яка відмінно підходить для зачистки величезної площі, але мало для чого ще. Вона безумовно не призначена для глибокого проникнення", — сказав CNN джерело, знайоме з військовим плануванням щодо Ірану.

За словами співрозмовників, боєприпас здебільшого руйнує те, що знаходиться на поверхні. Великий радіус вибуху викликає побоювання і через можливі жертви серед мирного населення – особливо якщо удари припадуть по інфраструктурі поряд із житловими районами та цивільними об’єктами.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb

Пошук політичного виходу із війни

В адміністрації обговорюють психологічний ефект застосування MOAB. Американські чиновники попереджають: такий удар навряд чи змусить Іран капітулювати чи принесе стратегічну військову перемогу. Вже кілька тижнів високопоставлені представники адміністрації та військові планувальники шукають спосіб завершити конфлікт так, щоб Трамп одержав хоча б "символічну" перемогу, яку зможе уявити американцям, і при цьому збереглася можливість для дипломатії – починаючи з угоди про відкриття Ормузької протоки.

Багато представників адміністрації та зовнішні аналітики вважають, що для рішучої поразки Ірану знадобилася б масштабна наземна операція, яка могла б коштувати життя тисячам американських військових. Пентагон розробив такі сценарії, але зараз ніхто в адміністрації не виступає за такий радикальний крок. Сам Трамп виявляє мало інтересу до відправки сухопутних військ до Ірану.

Білий дім відмовився коментувати чутливі військові плани та заявив, що президент зберігає всі варіанти дій, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї. У Пентагоні повідомили, що відомство розробляє широкий спектр оперативних сценаріїв для виконання вказівок президента та керівництва міністерства.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb

Боєприпас для психологічних операцій

MOAB розробили під час війни в Іраку. Вона вибухає до зіткнення із землею і поширює потужну вибухову хвилю на всі боки. На завершальних випробуваннях 2003 року американські військові пояснювали, що боєприпас призначений насамперед для психологічних операцій: величезний вибух мав деморалізувати іракські війська та підштовхнути їх до здачі.

Спочатку бомбу призначали для поразки великих скупчень військ та техніки, а також укріплених наземних бункерів. Пізніше список цілей розширили: до нього увійшли печери та тунелі під менш твердими породами.

Трамп став першим президентом США, за якого застосували MOAB. У 2017 році, під час його першого терміну, американські військові завдали удару по позиціях ІДІЛ в Афганістані. Метою була мережа укріплених підземних тунелів. За даними афганської влади, загинули 36 бойовиків; Афганські та американські чиновники тоді заявили, що мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може замінити розвідку США та у чому там велика проблема.