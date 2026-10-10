Завершилися достроково, Трамп розізлився на Київ. Головне про переговори США, України та Європи

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У Маямі (Сполучені Штати Америки) достроково завершилися переговори про шляхи деескалації та завершення війни з Росією напередодні зими та зусиль щодо тривалого миру. Участь у зустрічі брали представники США, України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Єврокомісії та НАТО.

Про результати повідомив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в соцмережі X. За його словами, обговорювалися короткострокові заходи, пов’язані з підготовкою до зими (енергетична стійкість, експорт зерна) та гарантії безпеки.

Також учасники переговорів обговорили довгострокові домовленості щодо безпеки України та Європи для запобігання майбутнім конфліктам. Також йшлося про підтримку повоєнної відбудови України та економічного процвітання, включно з приєднанням до ЄС.

"Обмін думками був продуктивним і допоміг визначити напрями для подальшого просування напередодні наступної взаємодії Сполучених Штатів з Росією", – написав Віткофф.

Стів Віткофф та Володимир Путін. Фото: Вікіпедія

Переговори завершилися достроково

Переговори представників в Маямі завершилися раніше, ніж було заплановано. Про це повідомив старший кореспондент Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алекс Рауфоглу. Зустріч мала тривати 9-10 жовтня, однак завершились після першого дня.

Трамп уклав угоду з Путіним, бо не зміг змусити Зеленського припинити удари по НПЗ Росії

Президент США Дональд Трамп вирішив укласти угоду щодо дизельного пального з Росією після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував шість вимог США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Про це пише Axios з посиланням на американського чиновника.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по нафтопереробних заводах, він підриває ту довіру, яку йому вдалося вибудувати у відносинах із Трампом за останні пів року", – заявив він.

Український президент був готовий припинити удари по російських НПЗ за умови, що Росія перестане завдавати ударів по українських електростанціях. Однак Трамп відкинув цю ідею.

За словами джерела, Трамп хотів, щоб Україна в односторонньому порядку припинила атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони сприяють зростанню цін на газ у США. При цьому президент Штатів не вважає удари по НПЗ еквівалентними російським ударам по енергосистемі України.

Попередні переговори

Нагадаємо, переговори у Маямі стали продовженням кількох раундів зустрічей, що відбулися у Флориді наприкінці минулого року, зокрема обговорень між офіційними особами США та російським представником Кирилом Дмитрієвим у жовтні 2025 року. Після них відбулося кілька зустрічей з українськими посадовцями в листопаді та грудні того ж року.

Крім того, на початку вересня цього року спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ. У Росії вони зустрілися із главою РФ Володимиром Путіним, після чого провели переговори із Володимиром Зеленським та українськими посадовцями в Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп заявив, що провів "дуже успішну" розмову з Володимиром Путіним. За словами Трампа, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального, у листопаді – ще 500 тисяч тонн, а згодом – мільйон тонн.