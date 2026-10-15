США готовы применить "Мать всех бомб": против кого и что это такое

Военные подготовили варианты ударов по энергетике и ядерным объектам

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Американские военные подготовили новые планы ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана. В них предусмотрено возможное применение так называемой "матери всех бомб" – GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, или MOAB.

Реализуют ли эти планы, зависит от того, прикажет ли президент Дональд Трамп возобновить боевые операции до промежуточных выборов или после них. Об этом сообщили несколько американских чиновников, знакомых с обсуждениями. Об этом пишет CNN.

Новые планы ударов

Первое применение самого мощного неядерного боеприпаса в арсенале США в конфликте с Ираном стало бы заметной эскалацией. Обсуждения проходят на фоне давления на Трампа: его призывают завершить непопулярную войну. Республиканцы готовятся к возможной негативной реакции избирателей, а после более чем шести месяцев американских бомбардировок признаков скорого дипломатического урегулирования почти нет.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb

Трамп публично заявил, что не будет предпринимать новых действий до промежуточных выборов. Однако несколько его советников в частных разговорах признались, что не знают, окончательное ли это решение. По словам одного из источников, президент поручил подготовить дополнительные пакеты ударов по многочисленным энергетическим объектам, в том числе с применением MOAB. Такие удары рассматривали как этап перед выводом американских сил из зоны ответственности Центрального командования США.

Другой источник сообщил, что MOAB включили и в планы ударов по ядерным объектам, в том числе по горе Пикакс. США и Израиль считают, что Тегеран хранит там компоненты своей ядерной программы. Трамп неоднократно угрожал атаковать этот объект и по-прежнему заявляет, что намерен не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Характеристики GBU-43/B. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Почему её называют "матью всех бомб"? Это громкое, образное название подчёркивает исключительную мощность бомбы среди обычных неядерных авиабомб. Важно: MOAB не является ядерным оружием. Она использует обычное взрывчатое вещество.

Сомнения в эффективности и риск для мирных жителей

Бомба с наведением по GPS способна разрушить территорию площадью около девяти городских кварталов. Однако, по оценкам источников, ей не хватит мощности, чтобы проникнуть достаточно глубоко и уничтожить предполагаемые ядерные объекты под горой Пикакс, защищённые слоями гранита, а также другие подземные объекты Ирана.

"MOAB – это мощное оружие информационных операций, которое отлично подходит для зачистки огромной площади, но мало для чего ещё. Она определённо не предназначена для глубокого проникновения", – сказал CNN источник, знакомый с военным планированием в отношении Ирана.

По словам собеседников, боеприпас в основном разрушает то, что находится на поверхности. Большой радиус взрыва вызывает опасения и из-за возможных жертв среди мирного населения – особенно если удары придутся по инфраструктуре рядом с жилыми районами и гражданскими объектами.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb

Поиск политического выхода из войны

В администрации обсуждают психологический эффект от применения MOAB. Американские чиновники предупреждают: такой удар вряд ли заставит Иран капитулировать или принесёт стратегическую военную победу. Уже несколько недель высокопоставленные представители администрации и военные планировщики ищут способ завершить конфликт так, чтобы Трамп получил хотя бы "символическую" победу, которую сможет представить американцам, и при этом сохранилась возможность для дипломатии – начиная с соглашения об открытии Ормузского пролива.

Многие представители администрации и внешние аналитики считают, что для решительного поражения Ирана потребовалась бы масштабная наземная операция, которая могла бы стоить жизни тысячам американских военных. Пентагон разработал такие сценарии, но сейчас никто в администрации не выступает за столь радикальный шаг. Сам Трамп проявляет мало интереса к отправке сухопутных войск в Иран.

Белый дом отказался комментировать чувствительные военные планы и заявил, что президент сохраняет все варианты действий, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. В Пентагоне сообщили, что ведомство разрабатывает широкий спектр оперативных сценариев для выполнения указаний президента и руководства министерства.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb

Боеприпас для психологических операций

MOAB разработали во время войны в Ираке. Она взрывается до соприкосновения с землёй и распространяет мощную взрывную волну во все стороны. На завершающих испытаниях в 2003 году американские военные объясняли, что боеприпас предназначен прежде всего для психологических операций: огромный взрыв должен был деморализовать иракские войска и подтолкнуть их к сдаче.

Изначально бомбу предназначали для поражения крупных скоплений войск и техники, а также укреплённых наземных бункеров. Позже список целей расширили: в него вошли пещеры и тоннели под менее твёрдыми породами.

Трамп стал первым президентом США, при котором применили MOAB. В 2017 году, во время его первого срока, американские военные нанесли удар по позициям ИГИЛ в Афганистане. Целью была сеть укреплённых подземных тоннелей. По данным афганских властей, погибли 36 боевиков; афганские и американские чиновники тогда заявили, что мирные жители не пострадали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может заменить разведку США и в чем там большая проблема.