Улюблений історик Путіна знову у справі: про що каже повернення Мединського на переговори з Україною

Кремль використовує дипломатичний процес, щоб затягнути війну й уникнути нових американських санкцій

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Російську делегацію на майбутніх переговорах із представниками України та США в Абу-Дабі (ОАЕ) очолить помічник президента Росії Володимир Мединський. Український журналіст, публіцист і письменник Віталій Портников вважає його повернення – ознакою наміру глави Кремля імітувати пошук миру.

Таку оцінку Портников дав на своєму YouTube-каналі. За словами журналіста, американська сторона розраховувала на переговори високого рівня з російським чиновником, який міг би шукати компроміси. Мединський очолює російську делегацію з 2022 року, але Портников бачить у цьому інше завдання.

"Йому потрібно імітувати переговорний процес, демонструвати, що Кремль готовий виявляти активність, нагадувати про російські умови ідеологічного характеру, насамперед пов’язані з імплементацією руського міра в тканину українського законодавства", – сказав Портников.

Портников вважає повернення Мединського ознакою імітації пошуку миру

На думку Портникова, припинення вогню не належить до компетенції Мединського. Журналіст нагадує: після оприлюднення деталей переговорів 2022 року російські пропагандисти звинувачували помічника президента у зраді, а Путін публічно не став його захищати. Тоді переговори, вважає Портников, дали змогу Москві виграти час для перегрупування армії та перейти від проваленого бліцкригу до затяжної війни.

Нинішній розрахунок Кремля Портников пов’язує з президентськими виборами у США 2028 року. На його думку, Путін зацікавлений у продовженні активних бойових дій до цього часу й водночас підтримує надію Трампа на врегулювання. Переговори в цій схемі потрібні, щоб стримувати нові санкції та обговорювати з Вашингтоном економічні й енергетичні угоди.

"Зараз це переговори не з Україною, яка взагалі не обходить російського президента та його найближче оточення, включно з тим самим Мединським. Це переговори саме з американською делегацією про неможливість запровадження нових санкцій проти РФ і домовленості про нові економічні та енергетичні угоди Путіна й Трампа.

А переговори з Україною про мир, про врегулювання взагалі не передбачають присутності американців чи навіть європейців за столом переговорів", – зазначив Портников.

Портников вважав би ознакою готовності Москви до змістовного діалогу призначення іншого глави делегації – з іншими повноваженнями й завданнями. На його думку, умови для реальних переговорів мають створити дії Сил оборони України проти російського військового, економічного та енергетичного потенціалу.

"На жаль, час для таких реальних переговорів між РФ та Україною ще не настав, і його можна забезпечити лише конкретними діями Сил оборони України зі знищення економічного, енергетичного потенціалу Росії та знищення тих, хто прийшов зі зброєю на українську землю.

"Це реальний шлях до миру, який ми маємо пройти в наступні роки російсько-українського протистояння", – підсумував Портніков.