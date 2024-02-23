Прозорий одяг вривається у тренди: які спідниці в моді навесні 2024

В цьому сезоні прозорі спідниці найактуальніші

У колекціях 2024 року дизайнери представляють легкі речі, з якими можна створювати красиві та невимушені образи. Спідниці в цьому році особливо актуальні. Тренд на прозорість заполонив серця всіх модниць. Раніше ми писали про стильний верхній одяг цієї весни, а тепер ділимося, які спідниці будуть модними.

Такі спідниці створюватимуть прості і романтичні образи. Про це пише socportal.

Які спідниці модні навесні 2024

Прозора спідниця з плісируванням

Такі спідниці створені з легкої тканини, що дозволить додати їх і в літній гардероб. Відтінки можуть бути різні — чорний, зелений чи навіть яскравий рожевий. Довжина — до колін або до підлоги.

Фото: Рinterest

Прозора спідниця з комбінованих матеріалів

В цьому сезоні у тренді спідниці з принтами. Особливо актуальні — в горошок, клітинку, квіти чи абстракції. Також в цьому сезоні можна комбінувати різні відтінки.

Фото: Рinterest

Прозора мереживна спідниця

В моді — мереживні спідниці з прозорої або напівпрозорої тканини. Носити їх можна з топами чи блузами.

Фото: Рinterest

Прозора спідниця-олівець

Для створення трендових ділових образів, можна додати в гардероб прозору спідницю-олівець. Вона зробить будь-який образ більш стильним.

Фото: Рinterest

Прозора спідниця довжини міді

Такі спідниці особливо актуальні. Слід обирати прямі, злегка розкльошені моделі. Варіацій багато: асиметричні, з принтами, аплікаціями тощо. Завершити такий лук можна подовженим светром чи сорочкою.

Фото: Рinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, які кросівки в моді навесні 2024. Ви точно поповните свій гардероб одними з них.