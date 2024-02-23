Прозрачная одежда врывается в тренды: какие юбки в моде весной 2024

В этом сезоне прозрачные юбки самые актуальные

В коллекциях 2024 дизайнеры представляют легкие вещи, с которыми можно создавать красивые и непринужденные образы. Юбки в этом году особенно актуальны. Тренд на прозрачность заполонил сердца всех модниц. Раньше мы писали о стильной верхней одежде этой весной, а теперь делимся, какие юбки будут модными.

Такие юбки будут создавать простые и романтические образы. Об этом пишет socportal.

Какие юбки модные весной 2024

Прозрачная юбка с плиссированием

Такие юбки созданы из легкой ткани, что позволит добавить их и в летний гардероб. Оттенки могут быть разные – черный, зеленый или даже яркий розовый. Длина – до колен или до пола.

Фото: Рinterest

Прозрачная юбка из комбинированных материалов

В этом сезоне в тренде юбки с принтами. Особенно актуальны — в горошек, клеточку, цветы или абстракции. Также в этом сезоне можно комбинировать разные оттенки.

Фото: Рinterest

Прозрачная кружевная юбка

В моде – кружевные юбки из прозрачной или полупрозрачной ткани. Носить их можно с топами или блузками.

Фото: Рinterest

Прозрачная юбка-карандаш

Для создания трендовых деловых образов, можно добавить в гардероб прозрачную юбку-карандаш. Она сделает любой образ более стильным.

Фото: Рinterest

Прозрачная юбка длины меди

Такие юбки особенно актуальны. Следует выбирать прямые, слегка расклешенные модели. Вариаций много: асимметричные, с принтами, аппликациями и т.д. Завершить такой лук можно удлиненным свитером или рубашкой.

Фото: Рinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие кроссовки в моде весной 2024 года. Вы точно пополните свой гардероб одними из них.