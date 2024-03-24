Ви закохаєтеся в ці тренди: які сукні в моді в сезоні весна-літо 2024

Хоча б одна з цих суконь повинна бути в вашому гардеробі

Сукня — улюблена річ у гардеробі багатьох модниць. Щороку мода на них змінюється, тому варто не відставати від трендів. Раніше ми розповідали, в чому популярність тренду grandpa core, а тепер ділимося, які сукні в моді в сезоні весна-літо 2024.

Цього сезону серед найактуальніших суконь — білосніжні варіанти, версії з квітками, плаття з металевим блиском та інші. Про це розповідає Vogue.

Модні сукні весна-літо 2024

Білі сукні

Цей колір — тренд цього сезону. Білі сукні у тренді в різних інтерпретаціях. І у легкому бавовняному варіанті для літніх прогулянок, і з шовку для створення більш вишуканих образів.

Сітка

Такі сукні одні з найголовніших трендів цього сезону. Носити їх можна і як основний елемент гардероба, і комбінувати, наприклад, з купальниками, і вдягати зі штанами.

Мінімалізм

Серед трендів — мінімалізм. Якщо вам до вподоби чисті лінії, нейтральні кольори, стримані силуети — цей тренд точно для вас.

З квітами

Найбільш гучний тренд сезону — квіти на одязі. В цьому сезону модними стали флористичні розсипи кольорові 3D-аплікації і квіткові візерунки.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку річ обов’язково придбати у 2024 році. Ми назвали елемент, який доповнить ваш весняний гардероб.