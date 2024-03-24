Ви закохаєтеся в ці тренди: які сукні в моді в сезоні весна-літо 2024
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Хоча б одна з цих суконь повинна бути в вашому гардеробі
Сукня — улюблена річ у гардеробі багатьох модниць. Щороку мода на них змінюється, тому варто не відставати від трендів. Раніше ми розповідали, в чому популярність тренду grandpa core, а тепер ділимося, які сукні в моді в сезоні весна-літо 2024.
Цього сезону серед найактуальніших суконь — білосніжні варіанти, версії з квітками, плаття з металевим блиском та інші. Про це розповідає Vogue.
Модні сукні весна-літо 2024
Білі сукні
Цей колір — тренд цього сезону. Білі сукні у тренді в різних інтерпретаціях. І у легкому бавовняному варіанті для літніх прогулянок, і з шовку для створення більш вишуканих образів.
Сітка
Такі сукні одні з найголовніших трендів цього сезону. Носити їх можна і як основний елемент гардероба, і комбінувати, наприклад, з купальниками, і вдягати зі штанами.
Мінімалізм
Серед трендів — мінімалізм. Якщо вам до вподоби чисті лінії, нейтральні кольори, стримані силуети — цей тренд точно для вас.
З квітами
Найбільш гучний тренд сезону — квіти на одязі. В цьому сезону модними стали флористичні розсипи кольорові 3D-аплікації і квіткові візерунки.
Раніше "Телеграф" розповідав, яку річ обов’язково придбати у 2024 році. Ми назвали елемент, який доповнить ваш весняний гардероб.