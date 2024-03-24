Шкіряна спідниця - тренд весни 2024: з чим і як її комбінувати (фото)

Цей тренд можна успішно адаптувати у гардероб

Вироби зі шкіри залишаються актуальними з сезону в сезон — сукні, бомбери, тренчі та інші речі. Однією з таких є шкіряна спідниця, яку можна поєднувати з різними речами й мати розкішний вигляд.

Як пише ELLE, шкіряна спідниця є одним із головних трендів весни 2024 року. Не бійтеся її одягати, до того ж з'явилося кілька нових тенденцій, як її стилізувати.

Яскравий колір

Якщо раніше модниці обирали спідниці зі шкіри винятково спокійних кольорів — чорного, білого, коричневого, то тепер маємо деякі зміни. На подіумах цього року можна було побачити моделей саме в спідницях яскравих кольорах. Зокрема, блакитному, вишневому та оранжевому. Це має дуже стильний вигляд, не вагайтеся.

Цікаві деталі

Якщо класичні варіанти спідниць зі шкіри, вас не дивують — це не проблема. Зараз з'являються новинки, що варті уваги — спідниці з бахромою, вишивкою та масивними елементами. Особливо актуальними вважатимуться з квітковими мотивами.

Спідниця-олівець

Така модель завжди була ефектною, а зі шкіри — вона стане вдвічі привабливішою. Спідниця прямого крою чудово підкреслить вашу фігуру. Її доречно одягати як на роботу, так і на якийсь особливий захід. Її можна носити з блузами, водолазками чи короткими топами.

Довжина міні

Так, для любителів короткої довжини, є хороші новини. Бо у 2024 році на піку популярності будуть саме мініспідниці зі шкіри. Тож отримаєте можливість продемонструвати свої ніжки. Але пам'ятайте про правило одного акценту: якщо ви одягли спідницю-міні, то все інше має бути стримане та невульгарне.

З чим ще поєднувати шкіряні спідниці

Тут варіантів є дуже багато і все залежить від вашого смаку. Короткі шкіряні спідниці вдало носити з куртками, жакетами, бомберами, сорочками та навіть худі. А от варіанти міді будуть стильно виглядати з вкороченими жакетами, сорочками та короткими топами. Особливо гармонійно скомбінувати монохромний образ. Тоді вся увага людей буде вашою.

Нещодавно "Телеграф" писав, які сукні будуть актуальними навесні та влітку 2024 року. Серед них — сукні білого кольору, сітки, мінімалістичні варіанти, з квітковим принтом. Цього року трендими є простими, тож кожен знайде собі щось до душі.