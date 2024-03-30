Стильні фішки весни 2024: дев'ять цікавих прийомів стайлінгу від стиліста (фото)

Або ви нудно носите окуляри у волоссі, або незвичайно стилізуєте їх разом з хусткою

При додаванні хоча б однієї правильної деталі чи колірного акценту образ миттєво приймає зовсім інший вигляд. Через аналіз моделей можна легко розглянути ці прості fashion-хитрощі.

Український стиліст Яна Платонова назвала 9 прийомів стайлінгу, актуальних навесні 2024 року. Про них вона розповіла в соцмережі Інстаграм.

Дві сорочки

Цікавий стилістичний прийом, який полягає в нашаруванні сорочок. Тут важливо гармонійно поєднати кольори та принти, якщо вони є.

Сукня на штани

Сукня в білизняному стилі, може бути напівпрозора чи з мереживом. Замість штанів також можуть бути джинси.

Мереживний бант

Цікавий прийом, який максимально легко реалізувати. Вам знадобиться невеликий відрізок мережива, який потрібно зав'язати під комір сорочки.

Шлейф із шарфа

Вам знадобиться тонкий довгий тканинний шарф. Така стилізація має дуже елегантний вигляд і додає образу загадковості. Надихатися можна образами з показу Вікторії Бекхем.

Драпування

Вам знадобиться лише декоративна булавка або брошка. Окрім прикрашання цей прийом має також і практичну функцію, адже допомагає регулювати довжину, демонструвати нижній шар тощо.

Спідниця на штани

Цей тренд отримав доволі широке цитування і такі стилізації не рідкість в рамках вуличної моди. Багато брендів використовують їх у своїх каталогах.

Браслет на рукав

Чим щільніша тканина, тим масивніший браслет. Дуже делікатна прикраса може просто "загубитися" на фоні.

Окуляри на хустці

Такий прийом не сильно активно використовується, але це цікавий трюк, який дозволяє застосовувати свої хустини, робити цікаві акценти та не носити окуляри у волоссі.

Прикраси на хустинку

Теж дуже цікавий і свіжий прийом. Зверніть увагу, що можна реалізувати різну естетику залежно від того, які хустини використані, як вони зав'язані і якими прикрасами доповнені.

Раніше ми розповідали, які джинси повернулись у тренди навесні 2024 року. Штани із деніму вже давно завоювали світ моди.