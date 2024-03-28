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З чим носити трендові кросівки 2024: девять ненудних формул весни (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Кросівки як Adidas можна вдягати будь з чим Новина оновлена 28 березня 2024, 07:57
Кросівки як Adidas можна вдягати будь з чим. Фото Freepik

Спортивне взуття з культовими смужками 3-Stripes завжди у тренді

У 2024 році кросівки від adidas здобули титул найпопулярнішої моделі, що стала вибором для зірок стрітстайлу та інших знаменитостей. Модниці поєднують ці трендові кросівки з широкими джинсами, короткими топами, та об'ємними жакетами або маскулінними бомберами.

Український стиліст Альона Сагірова продемонструвала приклади стильних образів та розповіла, з якими комбінаціями можна впроваджувати кросівки з культовими смужками 3-Stripes.

1. Кросівки + шкарпетки + спідниця міді + подовжений розслаблений светр + напівм'яка сумка

Кросівки шкарпетки спідниця міді подовжений розслаблений светр напівм'яка сумка

2. Кросівки + джинси + светр/сорочка + піджак прямого крою + напівм'яка сумка-шопер

Кросівки джинси светр/сорочка піджак прямого крою напівм'яка сумка-шопер

3. Кросівки + шовкова спідниця максі + топ + розслаблений кардиган/утилітарна куртка + м'яка сумка

Кросівки шовкова спідниця максі топ розслаблений кардиган/утилітарна куртка м'яка сумка

4. Кросівки + біла/молочна спідниця максі + біла футболка з піджаком/світшот + м'яка сумка

Кросівки біла/молочна спідниця максі біла футболка з піджаком/світшот м'яка сумка

5. Кросівки + прямі джинси + біла футболка + піджак прямого крою + м'яка/структурована сумка

Кросівки прямі джинси біла футболка піджак прямого крою м'яка/структурована сумка

6. Кросівки + джинси 7/8/джинсова спідниця міді + лонг + шкірянка + структурована сумка

Кросівки джинси 7/8/джинсова спідниця міді лонг шкірянка структурована сумка

7. Кросівки + джинси wide leg + лонг/світшот + тренч + м'яка сумка

Кросівки джинси wide leg лонг/світшот тренч м'яка сумка

8. Кросівки + джинси/брюки + джинсова сорочка тренч + напівм'яка сумка

Кросівки джинси/брюки джинсова сорочка тренч напівм'яка сумка

9. Кросівки + шкарпетки + джинсова спідниця максі + яскравий світшот + м'яка/напівм'яка сумка

Кросівки шкарпетки джинсова спідниця максі яскравий світшот м'яка/напівм'яка сумка

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Теги:
#Мода #Стиль #Кросівки #Тренди