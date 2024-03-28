З чим носити трендові кросівки 2024: девять ненудних формул весни (фото)

Спортивне взуття з культовими смужками 3-Stripes завжди у тренді

У 2024 році кросівки від adidas здобули титул найпопулярнішої моделі, що стала вибором для зірок стрітстайлу та інших знаменитостей. Модниці поєднують ці трендові кросівки з широкими джинсами, короткими топами, та об'ємними жакетами або маскулінними бомберами.

Український стиліст Альона Сагірова продемонструвала приклади стильних образів та розповіла, з якими комбінаціями можна впроваджувати кросівки з культовими смужками 3-Stripes.

1. Кросівки + шкарпетки + спідниця міді + подовжений розслаблений светр + напівм'яка сумка

2. Кросівки + джинси + светр/сорочка + піджак прямого крою + напівм'яка сумка-шопер

3. Кросівки + шовкова спідниця максі + топ + розслаблений кардиган/утилітарна куртка + м'яка сумка

4. Кросівки + біла/молочна спідниця максі + біла футболка з піджаком/світшот + м'яка сумка

5. Кросівки + прямі джинси + біла футболка + піджак прямого крою + м'яка/структурована сумка

6. Кросівки + джинси 7/8/джинсова спідниця міді + лонг + шкірянка + структурована сумка

7. Кросівки + джинси wide leg + лонг/світшот + тренч + м'яка сумка

8. Кросівки + джинси/брюки + джинсова сорочка тренч + напівм'яка сумка

9. Кросівки + шкарпетки + джинсова спідниця максі + яскравий світшот + м'яка/напівм'яка сумка

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