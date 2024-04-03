Must-have для теплих днів: який жилет обрати для наймоднішого луку цієї весни (фото)

Які моделі популярні цього сезону, дивіться в добірці та надихайтеся

Чи можна уявити собі більш комфортне поєднання в трендах 2024 року, ніж вільний светр або в'язаний жилет і широкі штани в прохолодний весняний день? Дуже складно. Цей стиль нагадує скандинавську філософію моди.

Підготуйтеся до перших по-справжньому теплих днів, освоївши найзручніший і універсальний тренд: штани в поєднанні з футболками, сорочками, речами з довгим рукавом, спідницями та в'язаними жилетами. Разом з Vogue подивимось, які жилети найстильніші цієї весни.

Модний жилет 2024 — фото

Високі горловини

Коли ви хочете звільнити руки від важкого одягу, але при цьому захистити шию від холодного вітру, на допомогу приходять жилети з високими горловинами. Ми любимо жилети з прямим коміром, які ідеально поєднуються з сорочками. Окрім класичних однотонних, ми також рекомендуємо яскраві кольори або чорно-білі візерунчасті.

Ідеальне поєднання з сорочкою. Фото: Vogue

Застібки

Джемпера та жилети на блискавці дуже популярні в останніх сезонах. Зручний крій полегшує багатошарове одягання, а жилети на блискавці — це ідеальний варіант для активних днів. Дуті жилети з розкльошеними комірами стануть чудовим доповненням до повсякденного вбрання.

Актуально і для прогулянки, і для шопінгу. Фото: Vogue

Укорочена довжина

Укорочена довжина завжди підкреслює вишуканість, стиль і креативність. Сині та зелені жилети цієї весни розквітають завдяки рюшам та V-подібним вирізам. Також зауважте, що пастельні образи легко урізноманітнити яскравими червоними тонами.

V-подібний виріз - на піку трендів. Фото: Vogue

Рельєфний візерунок

Приталені, різноколірні клаптеві, класичні чорні або симетричний рельєфний трикотаж — ці моделі є чудовими варіантами для колекційного образу. Також їх можна носити під об'ємний тренч або піджак.

Must-have для теплих днів. Фото: Vogue

Жилети на ґудзиках

Неодмінний атрибут цього стилю — жилет на ґудзиках. Романтична версія надихає нас на вибір моделі з рюшами або приталеного крою.

Елегантний та стильний лук з жилетом. Фото: Vogue

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