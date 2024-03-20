Це саме те, що ви шукали: 5 трендових светрів на березень

Ці моделі зроблять образ неймовірно привабливим

Теплі светрі — це необхідні речі на початок весни, адже поки ще досить холодно та вітряно. Але це не означає, що образ буде нудним і прісним. Тому що є чимало цікавих і нестандартних варіантів, які вам сподобаються.

Светри легко комбінувати з атласними спідницями, прямим джинсами або штанами вільного крою. Vogue підготував 5 найактуальніших светрів на березень цього року.

Светр у горошок

Новий тренд цього сезону — в'язаний светр з принтом у горошок. Така ніжна деталь додасть вашому луку ніжності та елегантності. Наприклад, Кендалл Дженнер вже "засвітилась" у такому светрі. Вона обрала шоколадний відтінок, який їй дуже пасує й поєднала цю річ з джинсами прямого крою.

Сірий светр

Сірий залишається одним із наймодніших кольорів у 2024 році. Тож хорошою ідеєю буде обрати саме цей колір светру. Його можна цікаво доповнити спідницею з квітковим принтом та бордовими чоботами. Це буде дуже ефектно виглядати. Також можна зробити монохромний образ, повністю з сірого кольору.

Незвичний візерунок

Йдеться про Argyle — візерунок, який складається з ромбів або квадратів в шаховому порядку. Він вважається одним із головних трендів цього сезону. Поєднуйте його з брюками чи джинсами нейтральних кольорів.

V-подібний виріз

Так, навесні 2024 року знову будуть актуальні светри з V-подібним вирізом. Вони підкреслюють витонченість жіночої фігури та роблять образ більш стильним. До речі, не обов'язково зупинятися на класичних відтінках. Можете спробувати насичені кольори — жовтий, рожевий, зелений. Це саме те, що потрібно взимку.

Білий светр

Для тих, хто закритий до експериментів, цей тренд точно підійде. На піку популярності буде білий звичайний светр. Це та база, яку можете без сумніву, купувати та бути впевненим, що ця річ буде актуальною не один сезон. Його можна поєднувати з будь-якими джинсами, штанами спідницями. І це завжди буде стильно та актуально.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, як скласти ідеальну капсулу з гардеробу на весну. Методика проста — поєднувати базові речі з трендами сезону. Варто звернути свою увагу на светри, штани, джинси, футболки, тренчі, але винятково нейтральних кольорів. Наприклад, білого, чорного, коричневого. Так, речі буде просто поєднувати.