Must-have для теплых дней: какой жилет выбрать для модного лука этой весной (фото)
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Какие модели популярны в этом сезоне, смотрите в подборке и вдохновляйтесь
Можно ли представить себе более комфортное сочетание в трендах 2024 года, чем свободный свитер или вязаный жилет и широкие брюки в холодный весенний день? Очень сложно. Этот стиль напоминает скандинавскую философию моды.
Подготовьтесь к первым по-настоящему теплым дням, освоив самый удобный и универсальный тренд: брюки в сочетании с футболками, рубашками, вещами с длинным рукавом, юбками и вязаными жилетами. Вместе с Vogue посмотрим, какие жилеты самые стильные этой весной.
Модный жилет 2024 — фото
- Высокие горловины
Если вы хотите освободить руки от тяжелой одежды, но при этом оградить шею от холодного ветра, на помощь приходят жилеты с высокими горловинами. Мы любим жилеты с прямым воротником, идеально сочетающимся с рубашками. Кроме классических однотонных, мы также рекомендуем яркие цвета или черно-белые узорчатые.
- Застежки
Джемпера и жилеты на молнии очень популярны в последние сезоны. Удобный крой облегчает многослойную одежду, а жилеты на молнии – это идеальный вариант для активных дней. Дутые жилеты с расклешенными воротниками станут отличным дополнением к повседневному наряду.
- Укороченная длина
Укороченная длина всегда подчеркивает изысканность, стиль и креативность. Синие и зеленые жилеты этой весны расцветают благодаря рюшам и V-образным вырезам. Также заметьте, что пастельные образы легко разнообразить яркими красными оттенками.
- Рельефный узор
Приталенные, разноцветные лоскутные, классические черные или симметричный рельефный трикотаж – эти модели являются отличными вариантами для коллекционного образа. Также их можно носить под объемный тренч или пиджак.
- Жилеты на пуговицах
Непременный атрибут этого стиля – жилет на пуговицах. Романтическая версия вдохновляет нас на выбор модели с рюшами или приталенного кроя.
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