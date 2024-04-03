Must-have для теплых дней: какой жилет выбрать для модного лука этой весной (фото)

Какие модели популярны в этом сезоне, смотрите в подборке и вдохновляйтесь

Можно ли представить себе более комфортное сочетание в трендах 2024 года, чем свободный свитер или вязаный жилет и широкие брюки в холодный весенний день? Очень сложно. Этот стиль напоминает скандинавскую философию моды.

Подготовьтесь к первым по-настоящему теплым дням, освоив самый удобный и универсальный тренд: брюки в сочетании с футболками, рубашками, вещами с длинным рукавом, юбками и вязаными жилетами. Вместе с Vogue посмотрим, какие жилеты самые стильные этой весной.

Модный жилет 2024 — фото

Высокие горловины

Если вы хотите освободить руки от тяжелой одежды, но при этом оградить шею от холодного ветра, на помощь приходят жилеты с высокими горловинами. Мы любим жилеты с прямым воротником, идеально сочетающимся с рубашками. Кроме классических однотонных, мы также рекомендуем яркие цвета или черно-белые узорчатые.

Идеальное сочетание с рубашкой. Фото: Vogue

Застежки

Джемпера и жилеты на молнии очень популярны в последние сезоны. Удобный крой облегчает многослойную одежду, а жилеты на молнии – это идеальный вариант для активных дней. Дутые жилеты с расклешенными воротниками станут отличным дополнением к повседневному наряду.

Актуально и для прогулки, и для шопинга. Фото: Vogue

Укороченная длина

Укороченная длина всегда подчеркивает изысканность, стиль и креативность. Синие и зеленые жилеты этой весны расцветают благодаря рюшам и V-образным вырезам. Также заметьте, что пастельные образы легко разнообразить яркими красными оттенками.

V-образный вырез – на пике трендов. Фото: Vogue

Рельефный узор

Приталенные, разноцветные лоскутные, классические черные или симметричный рельефный трикотаж – эти модели являются отличными вариантами для коллекционного образа. Также их можно носить под объемный тренч или пиджак.

Must-have для тёплых дней. Фото: Vogue

Жилеты на пуговицах

Непременный атрибут этого стиля – жилет на пуговицах. Романтическая версия вдохновляет нас на выбор модели с рюшами или приталенного кроя.

Элегантный и стильный лук с жилетом. Фото: Vogue

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