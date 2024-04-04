Просто і стильно: 8 образів від стилістки, які легко повторити

У цьому вбранні ви будете виглядати максимально стильно

У моді існують різні стилі й течії, але найпростіше — почати з мінімалізму. Це не потребує особливих знань кольорів, текстур і поєднань. Такий стиль підійде усім і дозволить подивитися на себе по-новому. До речі, для універсального гардеробу вам знадобиться лаконічна сукня-сорочка.

Стилістка Анастасія Мальцева у своєму інстаграмі поділилась 8 модними образами, які абсолютно нескладно повторити. Матимете бездоганний вигляд.

Сорочка + штани

Анастасія пропонує просту формулу — ніжно-блакитну сорочку поєднати зі штанами молочного відтінку. А доповнити образ можна чорним паском і лоферами. Це дуже просто, але водночас мегастильно. У такому вбранні сміливо можна йти на роботу, адже це стримано та з дотриманням офісного дрес-коду.

Сукня + сорочка

Актуально обрати сукню з сатину, а сорочку — в клітинку. З взуття до цього луку краще підійдуть кросівки, адже ми створюємо легкий образ у стилі casual. У такому вигляді можете йти на побачення, прогулянку з подругою чи по справах.

Жилетка + штани

Жилетки — на піку популярності вже не перший сезон. І схоже, так буде ще довго. Це й недивно, адже така річ красиво виглядає та підходить різним типам фігури. Краще придбати одразу костюм двійку — жилетку зі штанами. Разом — це дуже стильне поєднання. Однак, можна стилізувати жилетку й з простими джинсами, без потертостей та інших яскравих деталей. З взуття — тут можна обрати кросівки, балетки або лофери.

Максі-сукня + велика сумка

Спробуйте придбати сукню чорного кольору, яка облягає силует, і об'ємну плетену сумку. Це дуже вдале поєднання завдяки текстурам, і водночас нестандартно виглядає. До цього луку хорошим варіантом будуть босоніжки, теж чорного кольору.

Твідовий жакет + джинси

Жакет, виготовлений з твіду, виглядає дорого та дуже елегантно. Його часто обирають представники королівської родини та високопоставлені чиновниці. Тож ця річ асоціюється з розкішшю та вишуканим смаком. Комбінуйте його з джинсами прямого крою та балетками.

Сорочка в смужку + спідниця

Сорочка в смужку вважається базовою річчю, тому вона є у багатьох жінок. З джинсами — це завжди вдала комбінація, але трохи поекспериментуймо. Комбінуйте сорочку з спідницею з сатину. Одразу побачите, наскільки це стильно та жіночно. А для зручності — оберіть пару улюблених кросівок.

Тренч + джинси

Як тренч, так і джинси — це вічна класика, тож ці речі можна знайти у гардеробі чи не у кожної модниці. Надавайте перевагу оверсайз-моделям — це додасть образу свободи та невагомості. Обирайте джинси й тренч базових кольорів — білого, молочного, світло-коричневого або чорного. А для тих, хто максимально хоче бути в тренді, стилістка пропонує взути клоги — взуття з відкритою п'яткою, яке дуже нагадує домашнє.

Чорна футболка + білі штани

Так, це безпрограшна комбінація для кожного. Поєднання чорного з білим завжди виглядає естетично та стильно, тому не прогадаєте. Обирайте приталену футболку та штани або джинси вільного крою. Стилістка радить доповнити образ взуттям — мюлі. А також зробити акцент на поясі з яскравим принтом, наприклад, зміїному.

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