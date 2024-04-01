Сукня-сорочка - тренд, який захочеться повторити кожній жінці

Серед усіх трендів — сукня-сорочка є найпрактичнішим

Хто уважно слідкує за модними тенденціями, той пам'ятає, якими популярними колись були сукні у вигляді сорочок. З ними створювали різні стильні образи. З-поміж головних трендів сезону весна-літо 2024 сукні-сорочки займають одне з провідних місць.

Такий елемент гардеробу можна поєднувати в абсолютно різних стилях: як суворо-офісному, так і легкому й романтичному, зокрема, для побачень. Сукню-сорочку можна одягати без доповнень або з брюками та джинсами, пише Vogue. Стилізують її як кросівками, так і балетками та взутті на підборах.

Особливо модними в наступні сезоні вважаються моделі коричневих та білих кольорів. Придбати таку річ — означає в найкоротші терміни наблизитися до елегантності та вишуканості.

Якщо ж нейтральні кольори — вам не до душі, сміливо купуйте сукні жовтого, темно-синього або бордового кольору. Не бійтеся експериментів, бо яскравість залишається в тренді.

Також зверніть увагу на сукні-сорочки довжини максі зі шлейфом. Це дуже красиво та нестандартно.

Нещодавно "Телеграф" писав, який верхній одяг вийшов із моди цієї весни. Наприклад, пальто без коміра, куртки з зім’ятої чи тонкої шкіри або короткий дутий жилет. Усе це вже має неактуальний вигляд.