Сонцезахисні окуляри на 2024 рік: 5 наймодніших форм, які вам сподобаються

Серед трендів сезону — кожен знайде собі щось вдале

Сонцезахисні окуляри — стильний аксесуар, який часто використовують як головний акцент у образі. Вони бувають різних форм, тож важливо — обрати правильну, під свою зовнішність. До речі, цікавим варіантом в образі буде почепити окуляри на хустинку

Vogue зібрав п'ять стильних пар окулярів, які вже продемонстрували моделі на подіумі.

Окуляри XXL

Модні експерти вже оцінили таку модель. Вони висловились, що це нагадує їм окуляри з хімічної лабораторії або ж лижні. Адже вони — досить широкі та зроблені суцільно. Якщо у вас маленьке обличчя, краще утриматися від покупки таких окулярів, бо вони закриватимуть значну його частину. Утім, якщо цей тренд припав вам до душі, то обирайте моделі світлих кольорів, щоб не зіпсувати образ.

Квадратні окуляри

Це смілива модель, яка може слугувати основним акцентом вашого луку. Адже у тренді окуляри — квадратної широкої форми. Мають ефектний та стильний вигляд. До них краще підбирати одяг з простих тканин і нейтральних кольорів — білий, чорний, коричневий. Тоді точно не помилитесь у виборі луку.

Котяче око

Окуляри такої форми вже перебувають у трендах не перший сезон. А все через їхню мінімалістичність та простоту. Потрохи "котяче око" стає класикою. Тому вони чудово доповнять ваш гардероб, адже підходять до різного одягу та стилю.

Авіатори

Окуляри-авіатори — однозначно елегантні та нестандартні. Однак, тут все залежить від смаку: комусь подобається, комусь — не дуже. Однак, дизайнери пропонують в цьому сезоні модель з пластиковою оправою чорного кольору. До неї радять обирати скло сірого й теплого коричневого відтінків. Сміливо носіть ці окуляри на роботу, на прогулянку чи беріть з собою у подорож.

Черепаховий принт

Такий незвичний принт на оправі — це ще один потужний тренд 2024 року. Якщо вам набридли традиційні кольори, це гарна нагода поекспериментувати. До речі, окуляри з черепаховим дизайном будуть актуальні різних форм. Тож можете спробувати.

Нещодавно "Телеграф" писав, що одним із акцентів у образі можуть бути саме цікаві окуляри. Крім того — активні фактури, яскраві кольори та принтовані одиниці.