Просто и модно: 8 образов от стилистки, которые легко повторить

В этом наряде вы будете выглядеть максимально стильно

В моде существуют разные стили и течения, но самое простое — начать с минимализма. Это не требует особых цветовых знаний, текстур и сочетаний. Такой стиль подойдет всем и позволит взглянуть на себя по-новому. Кстати, для универсального гардероба вам понадобится лаконичное платье-рубашка.

Стилистка Анастасия Мальцева в своем инстаграмме поделилась 8 модными образами, которые совершенно несложно повторить. Будете иметь безупречный вид.

Рубашка + штаны

Анастасия предлагает простую формулу — нежно-голубую рубашку соединить с брюками молочного оттенка. А дополнить образ можно черным поясом и лоферами. Это очень просто, но в то же время мега-стильно. В такой одежде смело можно идти на работу, ведь это сдержанно и с соблюдением офисного дресс-кода.

Платье + рубашка

Актуально выбрать платье из сатина, а рубашку – в клеточку. Из обуви к этому луку лучше подойдут кроссовки, мы ведь создаем легкий образ в стиле casual. В таком виде можете идти на свидание, прогулку с подругой или по делам.

Жилетка + штаны

Жилетки – на пике популярности уже не первый сезон. И, похоже, так будет еще долго. Это и неудивительно, ведь такая вещь красиво смотрится и подходит разным типам фигуры. Лучше приобрести сразу костюм двойку — жилетку с брюками. Итого – это очень стильное сочетание. Однако можно стилизовать жилетку и с простыми джинсами, без потертостей и других ярких деталей. Из обуви – здесь можно выбрать кроссовки, балетки или лоферы.

Макси-платье + большая сумка

Попробуйте приобрести платье облегающего силуэта черного цвета и объемную плетеную сумку. Это очень удачное сочетание благодаря текстурам и одновременно нестандартно выглядит. К этому луку хорошим вариантом будут босоножки, тоже черного цвета.

Твидовый жакет + джинсы

Жакет, сделанный из твида, смотрится дорого и очень элегантно. Его часто выбирают представители королевской семьи и высокопоставленные чиновницы. Так что эта вещь ассоциируется с роскошью и изысканным вкусом. Комбинируйте его с джинсами прямого кроя и балетками.

Рубашка в полоску + юбка

Рубашка в полоску считается базовой вещью, поэтому она есть у многих женщин. С джинсами — это всегда удачная комбинация, но немного поэкспериментируем. Комбинируйте рубашку с юбкой из сатина. Сразу увидите, насколько стильно и женственно. А для удобства – выберите пару любимых кроссовок.

Тренч+джинсы

Как тренч, так и джинсы — это вечная классика, поэтому эти вещи можно найти в гардеробе почти у каждой модницы. Предпочитайте оверсайз-модели — это придаст образу свободы и невесомости. Выбирайте джинсы и тренч базовых цветов – белого, молочного, светло-коричневого или черного. А для тех, кто максимально хочет быть в тренде, стилистка предлагает обуть клоги — обувь с открытой пяткой, которая очень напоминает домашнюю.

Черная футболка + белые брюки

Да, это беспроигрышная комбинация для каждого. Сочетание черного с белым всегда выглядит эстетично и стильно, поэтому не прогадаете. Выбирайте приталенную футболку и брюки или джинсы свободного кроя. Стилистка советует дополнить образ обувью – мюли. А также сделать акцент на поясе с ярким принтом, например змеином.

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