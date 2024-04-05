Оригінальний спосіб, як стилізувати світшот: будете на висоті

Така поєднання речей зробить вас дуже модною

Світшот — це та річ, яка є у гардеробі кожної жінки. Адже його дуже легко комбінувати з різними речами й залишатися стильною. Світшот одягають як із спортивним штанами на прогулянку, так і з класичними брюками в офіс. Є ще один цікавий спосіб, як стилізувати цю річ.

ELLE пропонує поєднати світшот зі спідницею, аби зробити образ більш жіночним і елегантним. Модні експерти радять обрати укорочений светр чорного кольору та спідницю з вовни короткої довжини кавового відтінку.

Такий лук слід доповнити вдалими аксесуарами — сумкою середнього розміру із замші та підвіскою на ваш вибір. Пасуватимуть під цей образ високі замшеві чоботи на низьких підборах.

Можна створити лук і більш спортивного стилю. Оберіть світшот улюбленого кольору, а також спідницю до коліна. З взуття — можете зупинитися на кросівках, лоферах, кедах чи іншому зручному варіанті. Стилізуйте світшот зі спідницею, з шкіряною курткою або бомбером. Будете мати неймовірно актуальний вигляд.

Нещодавно "Телеграф" писав, з чим носити джинси карго цієї весни. Актуально буде поєднати таку модель з топами, вільними блузами або жакетами з легких тканин. Це однозначно додасть вам стилю цього сезону.