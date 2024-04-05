Оригинальный способ, как стилизовать свитшот: будете на высоте

Такое сочетание вещей сделает вас очень модной

Свитшот – это та вещь, которая есть в гардеробе каждой женщины. Ведь его очень легко комбинировать с разными вещами и оставаться стильной. Свитшот одевают как со спортивными брюками на прогулку, так и с классическими брюками в офис. Есть еще один интересный способ, как стилизовать эту вещь.

ELLE предлагает совместить свитшот с юбкой, чтобы сделать образ более женственным и элегантным. Модные эксперты рекомендуют выбрать укороченный свитер черного цвета и юбку из шерсти короткой длины кофейного оттенка.

Такой лук следует дополнить удачными аксессуарами – сумкой среднего размера из замши и подвеской по вашему выбору. Будут подходить под этот образ высокие замшевые сапоги на низком каблуке.

Можно создать лук и в более спортивном стиле. Выберите свитшот любимого цвета, а также юбку до колена. С обуви – можете остановиться на кроссовках, лоферах, кедах или другом удобном варианте. Стилизуйте свитшот с юбкой, кожаной курткой или бомбером. Будете выглядеть невероятно актуально.

Недавно "Телеграф" писал, с чем носить джинсы карго этой весной. Актуально будет совмещать такую модель с топами, свободными блузами или жакетами из легких тканей. Это однозначно придаст вам стиля этого сезона.