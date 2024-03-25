Підкреслять будь-який образ: топ-5 найбільших трендових сумок на весну 2024 (фото)

Кожна модниця знайде собі щось до смаку

Цієї весни в трендах будуть оригінальні, комфортні та практичні жіночі сумочки. Отже, саме час оновити свій гардероб або поповнити його новими цікавими моделями сумок. "Телеграф" вже розповідав про антитренди, які можуть зіпсувати будь-який весняний образ, а сьогодні ділиться трендами, які підкреслять ваші весняні луки.

Цієї весни дизайнери зробили ставку на оригінальні, але водночас практичні сумки, пише ТСН. Такі моделі цих аксесуарів ви бачитимете всюди в новому весняному сезоні.

Червоні сумки

Тренд на червоні сумки з минулого року плавно переходить у новий сезон. Червоний відтінок не втрачає своєї актуальності, його використовували багато дизайнерів у нових весняних колекціях. Тож сміливо носіть червону сумку і будете у тренді.

Фото: Pinterest

Закруглені форми сумок

Строгі форми з гострими кутами відійшли в минуле, тепер модні закруглені форми сумок. Вони додають образам м’якості та витонченості. Навіть повністю кругла сумочка виглядатиме дуже жіночно цієї весни.

Фото: Pinterest

Сумки із об’ємним декором

Цієї весни в тренді знову квіткові принти і фактури. Так що сумки, наприклад, із квітковим декором будуть на піку трендів. Також можна розглянути інші варіанти оригінального об’ємного декору сумок, залежно від вашого стилю та уподобань.

Фото: Pinterest

Великі сумки

Ідеальний варіант сумки на весну, це та, в яку поміститься ноутбук, робочі папки, ланчбокс, косметичка та ще багато чого. Великі та практичні сумки повертають свою актуальність цієї весни.

Фото: Pinterest

Сумка-відро

Сумки нестандартних та оригінальних форм також будуть на піку трендів. Наприклад, особливою популярністю цієї весни користуватимуться сумочки, які формою нагадують відерце. Такі сумки виглядають дуже елегантно, оригінально та красиво.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять трендових головних уборів на весну 2024 року. Кожна модниця знайде собі щось до смаку.