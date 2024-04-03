Додайте барв у гардероб: які яскраві кольори у тренді у 2024 (фото)

Виглядайте яскраво цієї весни

2024 рік повний несподіванок у трендах. Наприклад, в моду повернулися анімалістичні принти, що неабияк порадувало модниць. Минулий рік був повний рожевого кольору та квіткових принтів, і 2024 не став винятком.

Те, які кольори будуть модними в наступному році, визначається тягою до новизни. Зазвичай кольори нового сезону повністю контрастують з тими, які були у тренді в старому. Про це пише Refinery29.

Які яскраві кольори в тренді у 2024

Помаранчевий Dreamsicle

Цей колір має в свіжий вигляд, що ніби додає тому, хто його носить, самовираженості, але й не викликає надмірних відчуттів. Цей відтінок ніжний та яскравий водночас, і, можливо, у 2024 році стане позасезонним.

Фото: pinterest

Цедра цитруса

Так, цей відтінок не дуже підходить для повсякденного образу, однак його можна зробити яскравим акцентом. Цей колір неймовірно красивий та трендовий.

Фото: pinterest

Кремовий

Цей класичний відтінок — тренд 2024. Кремовий колір з теплим підтоном чудово прикрасить будь-який лук та зробить його більш елегантним.

Фото: pinterest

Тропічний бірюзовий

Цей ідеальний перехідний відтінок, що ідеально підійде і для літніх пляжів, і для осінніх аутфітів. Аксесуари цього кольору також у тренді.

Фото: pinterest

Рожевий

Цей колір пов’язаний з найкасовішим фільмом 2023 року — "Барбі". Він позасезонний у 2024 і додавати його можна в будь-який образ. Можна носити його як основний відтінок або ж зробити його ніжним акцентом.

Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття наймодніше цієї весни. Воно вийшло з моди кілька років тому, однак у 2024 досягне піка своєї популярності.