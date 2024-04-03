Додайте барв у гардероб: які яскраві кольори у тренді у 2024 (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Виглядайте яскраво цієї весни
2024 рік повний несподіванок у трендах. Наприклад, в моду повернулися анімалістичні принти, що неабияк порадувало модниць. Минулий рік був повний рожевого кольору та квіткових принтів, і 2024 не став винятком.
Те, які кольори будуть модними в наступному році, визначається тягою до новизни. Зазвичай кольори нового сезону повністю контрастують з тими, які були у тренді в старому. Про це пише Refinery29.
Які яскраві кольори в тренді у 2024
Помаранчевий Dreamsicle
Цей колір має в свіжий вигляд, що ніби додає тому, хто його носить, самовираженості, але й не викликає надмірних відчуттів. Цей відтінок ніжний та яскравий водночас, і, можливо, у 2024 році стане позасезонним.
Цедра цитруса
Так, цей відтінок не дуже підходить для повсякденного образу, однак його можна зробити яскравим акцентом. Цей колір неймовірно красивий та трендовий.
Кремовий
Цей класичний відтінок — тренд 2024. Кремовий колір з теплим підтоном чудово прикрасить будь-який лук та зробить його більш елегантним.
Тропічний бірюзовий
Цей ідеальний перехідний відтінок, що ідеально підійде і для літніх пляжів, і для осінніх аутфітів. Аксесуари цього кольору також у тренді.
Рожевий
Цей колір пов’язаний з найкасовішим фільмом 2023 року — "Барбі". Він позасезонний у 2024 і додавати його можна в будь-який образ. Можна носити його як основний відтінок або ж зробити його ніжним акцентом.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття наймодніше цієї весни. Воно вийшло з моди кілька років тому, однак у 2024 досягне піка своєї популярності.