Модне взуття на літо 2024: чотири пари, які варто додати до свого гардеробу вже зараз (фото)
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З цими моделями ви будете на піку стилю
Кожен сезон має свої унікальні тренди на взуття, і 2024-й не став винятком. Природно, що невіднятною частиною літнього гардероба завжди були та будуть босоніжки.
На піку навесні та влітку 2024 року будуть чотири тренди — від моделей на плоскій підошві, що отримали друге життя, до мюлів із мінімалістичними акцентами та дуже високих сабо. Разом з Vogue розглянемо, в які пари варто інвестувати найближчим часом.
Модні босоніжки на весну та літо 2024
- Kitten heels
Каблуки, відомі як kitten heels, стали синонімом сучасного шику. Мюлі, слінгбеки та босоніжки уособлюють "тиху розкіш", чому сприяє повернення тренду 1990-х років.
- Сандалії "гладіатори"
Гладіатори виділяються як найгламурніші та сміливіші моделі сезону весна/літо 2024. Як у колекції Rabanne, ажурні смужки додадуть античну нотку у ваш лук.
- Сабо на високій платформі
Поява подібної моделі на дефіле Чемени Камалі, нового креативного директора Chloe, підтвердила тріумфальне повернення цього тренду. Такі сабо ідеально підходять, щоб сформувати образ бохо з невеликою, але стильною дозою ретро.
- Стильні в’єтнамки
Вершини розкоші у літніх образах досягнуть стильні в’єтнамки. Культові, зручні моделі 2000-х, до яких повернулися такі бренди як Miu Miu та Chanel, залишають пляж та реалізують свій модний потенціал.
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