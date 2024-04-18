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Модне взуття на літо 2024: чотири пари, які варто додати до свого гардеробу вже зараз (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Модні босоніжки — 2024-й повертає улюблені тренди Новина оновлена 18 квітня 2024, 22:32
Модні босоніжки — 2024-й повертає улюблені тренди. Фото Freepik

З цими моделями ви будете на піку стилю

Кожен сезон має свої унікальні тренди на взуття, і 2024-й не став винятком. Природно, що невіднятною частиною літнього гардероба завжди були та будуть босоніжки.

На піку навесні та влітку 2024 року будуть чотири тренди — від моделей на плоскій підошві, що отримали друге життя, до мюлів із мінімалістичними акцентами та дуже високих сабо. Разом з Vogue розглянемо, в які пари варто інвестувати найближчим часом.

Модні босоніжки на весну та літо 2024

  • Kitten heels

Каблуки, відомі як kitten heels, стали синонімом сучасного шику. Мюлі, слінгбеки та босоніжки уособлюють "тиху розкіш", чому сприяє повернення тренду 1990-х років.

взуття Кіттен Хілс на літо 2024
Найзручніше і стильне взуття на це літо та весну. Фото: Vogue
  • Сандалії "гладіатори"

Гладіатори виділяються як найгламурніші та сміливіші моделі сезону весна/літо 2024. Як у колекції Rabanne, ажурні смужки додадуть античну нотку у ваш лук.

модні сандалі 2024 гладіатори
Ремінці можуть бути аж до коліна. Фото: Vogue
  • Сабо на високій платформі

Поява подібної моделі на дефіле Чемени Камалі, нового креативного директора Chloe, підтвердила тріумфальне повернення цього тренду. Такі сабо ідеально підходять, щоб сформувати образ бохо з невеликою, але стильною дозою ретро.

модні сабо 2024
Що вище, то краще. Фото: Vogue
  • Стильні в’єтнамки

Вершини розкоші у літніх образах досягнуть стильні в’єтнамки. Культові, зручні моделі 2000-х, до яких повернулися такі бренди як Miu Miu та Chanel, залишають пляж та реалізують свій модний потенціал.

Модні в’єтнамки 2024
У такому взутті зручно та комфортно. Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові моделі додадуть у ваш образ нотку французького стилю. Дивіться добірку та надихайтеся!

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди