Модне взуття на літо 2024: чотири пари, які варто додати до свого гардеробу вже зараз (фото)

З цими моделями ви будете на піку стилю

Кожен сезон має свої унікальні тренди на взуття, і 2024-й не став винятком. Природно, що невіднятною частиною літнього гардероба завжди були та будуть босоніжки.

На піку навесні та влітку 2024 року будуть чотири тренди — від моделей на плоскій підошві, що отримали друге життя, до мюлів із мінімалістичними акцентами та дуже високих сабо. Разом з Vogue розглянемо, в які пари варто інвестувати найближчим часом.

Модні босоніжки на весну та літо 2024

Kitten heels

Каблуки, відомі як kitten heels, стали синонімом сучасного шику. Мюлі, слінгбеки та босоніжки уособлюють "тиху розкіш", чому сприяє повернення тренду 1990-х років.

Найзручніше і стильне взуття на це літо та весну. Фото: Vogue

Сандалії "гладіатори"

Гладіатори виділяються як найгламурніші та сміливіші моделі сезону весна/літо 2024. Як у колекції Rabanne, ажурні смужки додадуть античну нотку у ваш лук.

Ремінці можуть бути аж до коліна. Фото: Vogue

Сабо на високій платформі

Поява подібної моделі на дефіле Чемени Камалі, нового креативного директора Chloe, підтвердила тріумфальне повернення цього тренду. Такі сабо ідеально підходять, щоб сформувати образ бохо з невеликою, але стильною дозою ретро.

Що вище, то краще. Фото: Vogue

Стильні в’єтнамки

Вершини розкоші у літніх образах досягнуть стильні в’єтнамки. Культові, зручні моделі 2000-х, до яких повернулися такі бренди як Miu Miu та Chanel, залишають пляж та реалізують свій модний потенціал.

У такому взутті зручно та комфортно. Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові моделі додадуть у ваш образ нотку французького стилю. Дивіться добірку та надихайтеся!