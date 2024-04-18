Модная обувь на лето 2024: четыре пары, которые стоит добавить в свой гардероб уже сейчас (фото)

С этими моделями вы будете на пике стиля

У каждого сезона есть свои уникальные тренды на обувь, и 2024-й не стал исключением. Естественно, что неотъемлемой частью летнего гардероба всегда были и будут босоножки.

На пике весной и летом 2024 года будут четыре тренда — от моделей на плоской подошве, получивших вторую жизнь, до мюлей с минималистическими акцентами и очень высоких сабо. Вместе с Vogue рассмотрим, в какие пары стоит инвестировать в ближайшее время.

Модные босоножки на весну и лето 2024

Kitten heels

Каблуки, известные как kitten heels, стали синонимом современного шика. Мюли, слингбеки и босоножки олицетворяют "тихую роскошь", чему способствует возвращение тренда 1990-х годов.

Самая удобная и стильная обувь на это лето и весну. Фото: Vogue

Сандалии "гладиаторы"

Гладиаторы выделяются как самые гламурные и смелые модели сезона весна/лето 2024. Как в коллекции Rabanne, ажурные полоски добавят античную нотку в ваш лук.

Ремешки могут быть до самого колена. Фото: Vogue

Сабо на высокой платформе

Появление подобной модели на дефиле Чемены Камали, нового креативного директора Chloe, подтвердило триумфальное возращение этого тренда. Такие сабо идеально подходят, чтобы сформировать бохо образ с небольшой, но стильной дозой ретро.

Чем выше, тем лучше. Фото: Vogue

Стильные вьетнамки

Вершины роскоши в летних образах достигнут стильные вьетнамки. Культовые, удобные модели 2000-х, к которым вернулись такие бренды как Miu Miu и Chanel, покидают пляж и реализуют свой модный потенциал.

В такой обуви удобно и комфортно. Фото: Vogue

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые модели добавят в ваш образ нотку французского стиля. Смотрите подборку и вдохновляйтесь!