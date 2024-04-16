Названо наймодніше взуття на літо: естетика вас вразить (фото)

Така пара взуття може бути яскравим акцентом образу

Усім нам хочеться мати актуальний вигляд у різні пори року. От і модниці починають цікавитись, а що ж такого цікавого придбати на літо, наприклад, з взуття. Звичайно, що білі кросівки — модні по за часом. Але є й більш вишукані новинки.

Модні подіуми заполонила естетика в стилі coquette — кокетки, повідомляє Vogue. Це підкреслює ніжність та жіночність, адже цей тренд характеризується такими елементами, як банти, рюші та квіти. Їх розміщують як основний акцент на взутті — босоніжках з переплетеним шнуруванням.

До речі, немає значення, яку пару оберете — на низьких чи високих підборах. У будь-якому випадку таке взуття буде на часі. Фахівці радять комбінувати переплетені босоніжки з декором — з базовим гардеробом.

Обирайте одяг спокійних відтінків — білий, чорний, коричневий, темно-синій. Міксуйте це взуття з сукнями та спідницями прямого крою довжини міді. Це буде просто вау. У такому вигляді можна відвідувати дні народження, ресторан чи театр або ж інші неформальні заходи.

Також буде доречним поєднати декоровані переплетені босоніжки з футболками, блузами та прямими джинсами або штанами. Але тоді акцент образ має бути саме на взутті, інакше лук вийде перевантаженим.

Раніше "Телеграф" ділився стильними ідеями, як одягати шкіряні штани цього сезону. Комбінуйте їх з блузами та фтуболками, оверсайз-жакетами, топами та светрами, залежно від місця, куди йдете.