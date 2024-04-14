Тренди літа 2024: дев'ять гарячих новинок, які будуть носити всі (фото)

Влітку завжди хочеться оновлення і експериментів

Перегляд трендових речей літнього сезону, які зовсім не обов’язково купувати. Проте завжди корисно бути в курсі. Часом достатньо лише однієї речі, щоб освіжити гардероб і вдихнути в нього нове життя.

У літню пору завжди виникає бажання впроваджувати нові ідеї та експериментувати. Вміння обирати своє серед багатства трендів стає ключовим у сучасному, швидкому темпі життя.

Цитринова сукня або біла максіспідниця може стати тим самим акцентом, який подарує нові емоції і дозволить подивитися на свій гардероб з нової перспективи. Українська стилістка Альона Сагірова виділила 9 гарячих модних трендів, які будуть актуальними влітку 2024 року.

Біла максіспідниця

Цитринова сукня

Шорти-бермуди

Чорно-біла сукня

Мінімалістичні максісукні без бретельок

Червоні штани

Асиметрична сорочка

Мінісукня А-силуету

Пасторальна сукня

Детальніше "Телеграф" розповідав про пасторальну чорну сукню на прикладі вишуканого образу Селени Гомес. Американська знаменитість доповнила вечірнє вбрання туфлями на високих підборах із червоною підошвою та лакованою сумочкою із золотавим металом.