Рус

Тренди літа 2024: дев'ять гарячих новинок, які будуть носити всі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Червоні штани будуть у тренді Новина оновлена 14 квітня 2024, 19:44
Червоні штани будуть у тренді. Фото Freepik

Влітку завжди хочеться оновлення і експериментів

Перегляд трендових речей літнього сезону, які зовсім не обов’язково купувати. Проте завжди корисно бути в курсі. Часом достатньо лише однієї речі, щоб освіжити гардероб і вдихнути в нього нове життя.

У літню пору завжди виникає бажання впроваджувати нові ідеї та експериментувати. Вміння обирати своє серед багатства трендів стає ключовим у сучасному, швидкому темпі життя.

Цитринова сукня або біла максіспідниця може стати тим самим акцентом, який подарує нові емоції і дозволить подивитися на свій гардероб з нової перспективи. Українська стилістка Альона Сагірова виділила 9 гарячих модних трендів, які будуть актуальними влітку 2024 року.

Біла максіспідниця

Біла максіспідниця

Цитринова сукня

Цитринова сукня

Шорти-бермуди

Шорти-бермуди

Чорно-біла сукня

Чорно-біла сукня

Мінімалістичні максісукні без бретельок

Мінімалістичні максісукні без бретельок

Червоні штани

Червоні штани

Асиметрична сорочка

Асиметрична сорочка

Мінісукня А-силуету

Мінісукня А-силуету

Пасторальна сукня

Пасторальна сукня

Детальніше "Телеграф" розповідав про пасторальну чорну сукню на прикладі вишуканого образу Селени Гомес. Американська знаменитість доповнила вечірнє вбрання туфлями на високих підборах із червоною підошвою та лакованою сумочкою із золотавим металом.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди