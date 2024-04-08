Модні експерти назвали найстильніші джинси в 2024 році

Така річ точно не буде зайвою у вашому гардеробі

Цього року найактуальнішою моделлю джинсів будуть саме прямого крою. Вони — дуже зручні та універсальні, тож стануть грамотним доповненням вашого гардеробу. Перевага таких штанів у тому, що вони підходять різним типам фігури. До речі, їх можна поєднати зі стильними цьогоріч балетками.

Під джинсами прямого крою мають на увазі приталені штани, які вдало підкреслюють лінію стегон, пише ELLE. Водночас вони не настільки обтискають ноги, як скінні, які теж стають дедалі популярнішими.

Ці джинси виглядають просто та стильно, тому припускають, що така модель буде актуальною ще багато сезонів. Тому можете не сумніватися щодо їх покупки. До того ж ці штани гарно підкреслюють фігуру та вузіально роблять ноги довшими. Особливо, якщо доповнити образ підборами.

Загалом джинси прямого крою можна носити куди завгодно — на роботу, в театр чи кіно або ж на побачення. Модні експерти радять стилізувати цю модель футболками, легкими блузами, жакетами, топами або оверсайз-худі.

Для прогулянок містом доповнюйте такі джинси кросівками, а для різних вишуканих заходів і свят — високими підборами. Також радять звернути увагу саме на джинси прямого крою саме сірого або чорного кольору. Їх поєднують зі светрами, сорочками чи жакетами.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, як нестандартно стилізувати світшот. Адже бавовняні светри зазвичай носять просто з джинсами чи штанами. Але їх можна доповнювати також ще однією річчю, яка зробить образ жіночнішим.